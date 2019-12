Unicum: alleen G5-landen in tweede ronde Champions League Kristof Terreur

12 december 2019

06u34 0 Champions League De superrijken versus de rest. Een voorspelbare groepsfase heeft een voorspelbaar resultaat opgeleverd. Opwarmertje voor het echte werk na Nieuwjaar. Van de clubs met de grootste omzet sneuvelde enkel Inter in de groep des doods. De G5 grijpt de macht.

Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, heeft een droom. Een plan dat hij ondertussen al vrijblijvend met FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft besproken en enkele leiders van Europese topclubs. Pérez wil vaart maken. Vanaf 2024 heeft hij zijn zinnen gezet op een Galáctico-liga. Een nieuwe gesloten Europese supercompetitie, met twee divisies van 20 ploegen, hoofdzakelijk samengesteld met vertegenwoordigers uit Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland.

De superrijken zonder de rest. De elite zonder het plebs. Zijn concept zou ten koste gaan van de nationale competities en ook de Champions League. Pérez wil zijn supercompetitie over het hele seizoen spreiden. "Geschift", noemt UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin het plan van Pérez. "Het zou het voetbal in de wereld vernietigen: voor de spelers, de fans en iedereen die het voetbal een warm hart toedraagt."

Bij de Europese voetbalbond hebben ze stilaan genoeg van de achterkamergesprekken over de hervorming van de Champions League en de afscheuringsballonnetjes van de groten. Alles draait om centen natuurlijk. De kloof tussen de rijken en de andere clubs was nooit groter, maar toch volstaat dat niet. Graaien maar.

Drie outcasts

De groepsfase van de Champions League blijkt nu al een opwarmer voor de clubs met de grootste omzet. De samenstelling van de tweede ronde zal Pérez plezieren. Uit de top 15 van de Deloitte Money League, die de rijken in het voetbal rangschikt, staan er elf in de zestiende finales van de Champions League. Een elf op twaalf, aangezien Man United (3de rijkste club), Arsenal (9de) en AS Roma (15de) zichzelf niet uitnodigden voor het kampioenenbal. Enkel in de groep des doods, waar met Barcelona, Dortmund en Inter drie ploegen uit de top 15 waren vertegenwoordigd, moest er eentje sneuvelen. 'Big Rom' en co. legden het bijltje.

De drie outcasts die doorstoten zijn RB Leipzig, straks ook een vaste klant in de top 20 van rijkste clubs, Olympique Lyon (28) en Atalanta (nog niet in de rich list). Allemaal vertegenwoordigers uit de grote vijf competities. Geen verrassingen meer zoals Gent (2015-16), PSV (2015-16), Basel (2017-18 en 18-19) of Ajax (18-19).

De bedoeling

Engeland heeft voor de derde jaar op rij een 'Full House': zijn vier vertegenwoordigers in de tweede ronde (Liverpool, Man City, Tottenham, Chelsea). Spanje doet het eveneens met vier (Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético). Italië (Juventus, Napoli, Italië) en Duitsland (Bayern, Leipzig, Dortmund) doen het elk met drie. Frankrijk met twee (Lyon en PSG). Een unicum. In het huidige format hadden de G5 nooit een monopolie in de tweede ronde. Het is echter altijd de bedoeling geweest van de groten. Bij elke hervorming kregen ze meer privileges.

Voor deze streak mochten ze een Belg danken. Timothy Castagne trapte Atalanta in Oekraïne naar de tweede ronde. De Italiaanse verrassing won geen enkele van zijn eerste vier matchen, maar stoot alsnog door in groep C, ver achter het ongenaakbare Man City. Shakhtar droop af. Bij de eerste deelname mag Atalanta meteen overwinteren. Er werd een klein feestje gebouwd.