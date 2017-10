Unaï Emery onderschat Anderlecht niet: "Denk maar aan vier jaar geleden" 17u16

Paris Saint-Germain ontvangt morgenavond op de vierde speeldag van de Champions League Anderlecht. Ondanks de makkelijke zege van PSG twee weken geleden in het Constant Vanden Stock-stadion (0-4) bleef de Spaanse PSG-coach Unaï Emery op de persconferentie een dag voor de wedstrijd voorzichtig. "Anderlecht is een vaste speler op het Europese toneel en heeft al mooie resultaten laten optekenen", aldus Emery.

Emery begon de persconferentie met een verhaaltje. "Vier jaar geleden had PSG in de Champions League - net als nu - na drie speeldagen negen punten. Het won in Anderlecht en leek op weg naar de beste prestatie van de club in de groepsfase van de Champions League. Maar toen kwam Anderlecht naar Parijs en speelde 1-1 gelijk. Anderlecht verloor nooit in het Parc des Princes, ook in 1992 speelde paars-wit al eens gelijk in Parijs. Ons doel is om deze keer de perfecte match te spelen. We gaan onze opties nog bestuderen."

De Spanjaard geloofde ook niet dat Vanhaezebrouck meer prioriteit hechtte aan de topper van komende zondag in de Jupiler Pro League, thuis tegen Club Brugge. "Dit is de Champions League, de belangrijkste clubcompetitie ter wereld", stelde Emery. "Ik ben er zeker van dat ze zich 90 minuten voluit zullen focussen op deze partij."



PSG kent nauwelijks afwezigen voor de partij met paars-wit. Enkel Thiago Motta is out. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat Emery zijn drie steraanvallers (Mbappé-Neymar-Cavani) alle drie in de basis zet. Vooral Mbappé zou wel eens rust kunnen krijgen. "Mbappé kan starten, maar kan ook niet starten", bleef Emery mysterieus. "Hij heeft al veel matchen op het hoogste niveau gespeeld en zit nog in een leerfase. Hij is nog maar 18 jaar. Maar hij leert snel bij en kan alleen nog maar groeien."

Wat de speculaties omtrent een ongelukkige Neymar betreft, probeerde Emery duidelijk te zijn. "Neymar heeft voor PSG gekozen, omdat hij denkt - samen met de club - de hoogste prijzen te kunnen winnen. Tijdens trainings- en videosessies is hij heel attent."

PSG kende een uiterst succesvolle competitiestart en won - alle competities inbegrepen - dertien van zijn vijftien wedstrijden. In de Champions League is het rapport van de Parijzenaars helemaal perfect met drie zeges, twaalf doelpunten voor en nul doelpunten tegen. "Ik hou van echte winnaars", aldus Emery. "Mijn ambitie is om elke wedstrijd te winnen. Als we winnen tegen Anderlecht blijven we eerste in de groep, hetgeen ons doel is."



PSG is dinsdag zeker van kwalificatie voor de achtste finales als het een beter resultaat haalt dan de nummer drie in de groep, Celtic, dat op hetzelfde moment Bayern München ontvangt.

Rabiot: "Trebel bezorgde ons twee weken geleden problemen"

Middenvelder Adrien Rabiot stond dit seizoen voorlopig in elke wedstrijd van PSG in de basis. Dinsdag wordt hij opnieuw in de startelf van Unaï Emery verwacht voor de confrontatie met Anderlecht. "We weten dat we ons kunnen plaatsen voor de volgende ronde en gaan proberen dat te doen ook", was Rabiot op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd, duidelijk. Rabiot kwam ook nog even terug op de aankomst van Thomas Meunier, vorige zomer in Parijs. "Om eerlijk te zijn, kenden we hem niet echt", stak Rabiot van wal. "Maar hij heeft ons aangenaam verrast. Het is een harde werker, met een atypisch profiel. Hij heeft veel kwalifiteiten, een absolute versterking."

In de heenwedstrijd bezorgde Anderlecht, ondanks de 0-4 nederlaag, PSG moeilijkheden. Dat beaamde ook Rabiot. Vooral Adrien Trebel was hem opgevallen. "Ik weet dat hij in Frankrijk gespeeld heeft. Het is een heel goede speler. Hij doet het goed bij Anderlecht en bezorgde ons twee weken geleden problemen. Aan ons om ervoor te zorgen dat dat dinsdag voor eigen publiek niet het geval is."

