Ultras PSG schoppen keet aan hotel van Real Madrid LPB

06 maart 2018

12u51

Bron: 20minutes 32 Video | PSG Ultras ‘visited’ Real Madrid’s hotel in Paris at 1:30am. pic.twitter.com/ET1SWjsR4A Real Madrid Info(@ RMadridInfo) link

Het is een beproefd recept: voetbalfans die 's nachts keet schoppen aan het hotel van de tegenstander, om die uit zijn slaap te halen. Vannacht om half twee was het prijs in Parijs. Enkele tientallen Ultras van PSG trokken naar hotel 'Le Collectionneur', waar de selectie van Real Madrid verblijft in de aanloop naar het Champions League-duel van vanavond. De fans brachten een aantal bommetjes tot ontploffing en probeerden met tromgeroffel de slaap van de Real-vedetten te verstoren. Veiligheidsdiensten die zich in de buurt van het hotel bevonden, waren snel ter plaatse en dreven de supporters uit elkaar.