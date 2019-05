Uitspraak van Messi voor het seizoen keert na nederlaag tegen Liverpool opvallend hard terug QJ

08 mei 2019

14u57 0 Champions League Aan de start van dit seizoen beloofde Lionel Messi plechtig aan de Barcelonasupporters dat zijn team er alles aan zou doen om de Champions League te winnen. Na uitschakelingen in de kwartfinales van 2016, 2017 en 2018 bereikten de Blaugrana dit seizoen de halve finale. Daarin liep het gisteren echter faliekant af voor Barcelona: 4-0-verlies tegen Liverpool.

Voor een vol Camp Nou toonde kersvers kapitein Lionel Messi zich in augustus 2018 ambitieus voor het nieuwe seizoen van FC Barcelona: “Onze nieuwe aanwinsten zullen ons ontzettend helpen. Vorig seizoen was heel goed, we wonnen de landstitel en de beker, maar de uitschakeling in de Champions League (tegen Roma, red.) was een domper voor ieder van ons.”

Daarop deed de Argentijn een belofte: “We gaan er dit jaar alles aan doen om die prachtige en zo begeerde Champions Leaguetrofee weer naar Camp Nou te brengen." Veelbelovende woorden die de Catalanen gisteren niet konden waarmaken en nu natuurlijk als een boomerang in het gezicht terugkeren.

