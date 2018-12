Uitgeschakeld PSV stuurt Inter naar de Europa League na draw in San Siro XC

11 december 2018

22u55

Bron: ANP 0 Internazionale INT INT 1 einde 1 PSV PSV PSV Champions League Inter moet naar de Europa League. De Italianen raakten in eigen huis niet voorbij PSV, dat al op voorhand uitgeschakeld was. Het werd 1-1 in San Siro.

Inter, dat uiteindelijk niet genoeg had aan het ene punt om de achtste finales te halen, wilde PSV direct vanaf het begin onder druk zetten. De Eindhovenaren hadden het even lastig, maar lieten zich niet overrompelen. PSV sloeg bij de eerste mogelijkheid, in de 13de minuut, zelf toe. Daarbij kreeg het hulp van Kwadmo Asamoah. De Ghanese linkerverdediger liet zich de bal ontfutselen door de jagende Steven Bergwijn. De international sprintte richting achterlijn en bediende met een voorzet vanaf rechts Hirving Lozano. De Mexicaan kopte knap raak.

In de tweede helft werd de druk van de Italianen steeds groter. Jeroen Zoet redde eerste nog enkele keren, maar in de 73ste minuut knikte Mauro Icardi de gelijkmaker tegen de netten. Voor Inter leek die treffer genoeg, totdat Tottenham Hotspur kort voor tijd de 1-1 maakte bij FC Barcelona. Voor Inter resteert na de winterstop een vervolg in het toernooi om de Europa League.