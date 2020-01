UEFA wil Champions League uitbreiden, Pro League geen voorstander



TTV

18 januari 2020

07u00 0

Samen met de ECA (European Club Association) beraamt de UEFA plannen om de Champions League in 2024 te hervormen. De huidige format zou vier extra speeldagen krijgen, dit in de vorm van grotere poules of een extra poulefase, zoals dat rond de eeuwwisseling het geval was. Plannen die los staan van de reeds overeengekomen hervorming in 2021, wanneer er met de Conference League sowieso een derde Europese competitie voor teams uit kleinere landen wordt toegevoegd.

Meer wedstrijden in de Cham­pions League betekent meer visibiliteit en geld voor de absolute topclubs, die alleen maar vaker tegen elkaar willen spelen. Anderzijds impliceert dit ook een drukkere kalender... en dat kan dan weer gevolgen hebben voor de huidige format van de Jupiler Pro League. De Pro League nam eerder akte van de plannen van ECA en UEFA en schaart zich achter het standpunt van European Leagues, de overkoepelende vereniging van 36 Europese competities. Die stelt dat de nationale competities altijd voorrang moeten hebben in de kalender.

“We zijn de bedreigingen van de rijke clubs in het Europese voetbal beu”, klinkt het in een mededeling van de organisatie, die in september de ‘Support Your League’-campagne opstartte. Een duidelijk statement, waar ook de Pro League zich bij aansluit. (TTV)