UEFA overweegt stop Champions League en Europa League ODBS

12 maart 2020

12u58

Bron: Marca 16 Champions League Nu het coronavirus het Europese voetbal elke dag meer in de greep heeft, hangt er een steeds grotere schaduw over de afloop van de Champions League en de Europa League. De UEFA overweegt om beide competities stop te zetten, zo schrijft het Spaanse Marca.

Het nieuws dat Juventus en Real Madrid in volledige quarantaine geplaatst zijn, stemt de UEFA tot nadenken. Eerder vandaag werd Manchester City - Real Madrid, terugmatch in de achtste finale van het kampioenenbal, al uitgesteld. Later op de dag volgde Juventus - Lyon. In het hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon stellen ze de logische vraag of de twee grootste Europese clubcompetities nog wel verder kunnen plaatsvinden. Ook met de verschillende negatieve reisadviezen voor de komende weken en misschien zelfs maanden, worden vele duels quasi onmogelijk om te spelen of in te halen in een kalender waar, met het EK voetbal voor de deur, weinig speling is. Ook wat betreft logistiek.

Lees ook. Het voetbalhart van onze chef voetbal bloedt: “Misschien moeten we er gewoon even mee ophouden” (+)

Nu steeds meer experten pleiten om sportevenementen achter gesloten deuren te spelen of simpelweg af te gelasten, vinden ook de bonzen van de Europese voetbalbond dat de gezondheid op de eerste plaats komt en voetbal slechts bijzaak is.

Vanavond worden alle matchen in de Europa League achter gesloten deuren gespeeld. Sevilla - AS Roma en Inter - Getafe zijn uitgesteld door het negatieve reisadvies tussen Spanje en Italië.