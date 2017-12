UEFA laat zich niet beetnemen: slimmigheidje komt Real-verdediger duur te staan XC

08u26 0 Twitter Champions League Geen Dani Carvajal in de heenmatch van de 1/8ste finales van de Champions League. De verdediger van Real Madrid kreeg namelijk een extra wedstrijd schorsing van de UEFA, omdat hij expres geel pakte in de groepsfase tegen APOEL.

In de voorlaatste groepswedstrijd van het kampioenenbal pakte Carvajal een opvallende gele kaart. Kort voor affluiten treuzelde de Spanjaard ontzettend lang bij een inworp, waardoor scheidsrechter Artur Dias niet anders kon dan Carvajal op de bon te slingeren. Missie geslaagd voor de verdediger, aangezien hij zo door zijn derde gele kaart geschorst was voor de overbodige laatste groepswedstrijd, thuis tegen Borussia Dortmund. Op die manier kon hij met een propere lei aan de knock-outfase beginnen.

De UEFA laat zich echter niet beetnemen, en heeft nu besloten om de Spanjaard voor een extra duel te schorsen. Daardoor moet Carvajal de eerste wedstrijd in de knock-outfase missen. Het is nog niet bekend tegenover welke tegenstander de Madrileense club dan staat. Maandag wordt er geloot voor de achtste finales van de Champions League. Real Madrid kan wel nog in beroep gegaan tegen de straf.

Bekend verhaal

In 2010 vond er een soortgelijk incident plaats tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid (0-4). Na instructies van trainer Jose Mourinho pakten Xabi Alonso en Sergio Ramos opzettelijk tweemaal geel. Ze liepen zo bewust een schorsing voor de laatste groepswedstrijd op, terwijl Real al geplaatst was voor de knock-outfase. Mourinho werd vanwege het incident voor één duel geschorst door de UEFA.

De Europese bond paste na het incident met Alonso en Ramos de regels aan. Spelers die bewust een gele kaart pakken, krijgen een wedstrijd extra schorsing opgelegd.

REUTERS