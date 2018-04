UEFA klaagt Pep Guardiola aan voor 'ongepast gedrag' LPB

11 april 2018

18u10

Bron: anp/belga 0 Champions League Manchester City-coach Pep Guardiola wordt door de UEFA vervolgd wegens 'ongepast gedrag' en zijn verwijzing naar de tribunes tijdens de Champions League-wedstrijd van gisteren tegen Liverpool (1-2).

Een kwade Guardiola ging tijdens de rust op het veld verhaal halen bij de Spaanse ref Antonio Mateu Lahoz, nadat die een doelpunt van Leroy Sané onterecht had afgekeurd wegens buitenspel. De coach van Manchester City mocht de tweede helft vanuit de tribunes volgen. Het ongepast gedrag waarover de UEFA het heeft, betreft de communicatie van Guardiola met de bank na de pauze. Volgens artikel 69 van het disciplinair reglement van de UEFA is dat verboden.

De UEFA roept ook Liverpool op het matje omdat vuurwerk werd afgestoken in het Etihad Stadium. Ook gooiden de bezoekende supporters met voorwerpen. Liverpool keek al tegen vier aanklachten van de UEFA aan na de heenmatch. Voor die wedstrijd werd de bus van City aangevallen nabij Anfield.

Na de 3-0 zege in de heenmatch verzekerde Liverpool zich met een 1-2-overwinning in de terugwedstrijd van een stek in de halve finales van het kampioenenbal.