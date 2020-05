UEFA fluit Lyon-voorzitter terug: “Er is niets besloten, helemaal niets” Redactie

10 mei 2020

14u21

Bron: Belga 0 Champions League De wedstrijd Juventus-Lyon, de return van een achtste finale in de Champions League, zou op 7 augustus achter gesloten deuren plaatsvinden in Turijn. Dat zei Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas De wedstrijd Juventus-Lyon, de return van een achtste finale in de Champions League, zou op 7 augustus achter gesloten deuren plaatsvinden in Turijn. Dat zei Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas gisteren . De Europese voetbalbond UEFA wil het bericht evenwel niet bevestigen.

De Champions League ligt momenteel stil vanwege de coronacrisis. Bij vier van de acht achtste finales werd de terugmatch nog niet gespeeld. De UEFA, die nog geen datum voor de herneming naar voren heeft geschoven, zou overwegen om het kampioenenbal in augustus af te werken. Met zijn uitlating lijkt Aulas dat vermoeden te bevestigen.

Zondag liet de UEFA bij monde van een woordvoerder weten dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. “Er is niets besloten, helemaal niets”, luidde het antwoord op de vraag van het Duitse dpa of Juventus/Lyon op 7 augustus wordt gespeeld. Er liggen meerdere data op tafel, maar nog niets is definitief bepaald.

De Lyon-voorzitter is hevig gekant tegen de stopzetting van de Ligue 1, die gevalideerd werd door de Franse profliga (LFP). Andere competities maken zich intussen op voor een herneming. Zo wordt de Bundesliga volgend weekend hervat. Aulas hoopt in Frankrijk het tij nog te kunnen keren. “Zoniet, dan laten we Lyon en Paris Saint-Germain (al geplaatst voor de kwartfinales, nvdr.) afgeslacht worden door teams die een voorbereiding zullen gehad hebben die de andere teams moeten ontberen.” In de heenmatch versloeg Lyon, met Jason Denayer, Juventus met 1-0.

