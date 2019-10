Twee treffers én een assist: Dries Mertens uitblinker tegen Salzburg Redactie

23 oktober 2019

22u55 0 Red Bull Salzburg SAL SAL 2 einde 3 NAP NAP Napoli Champions League Dries Mertens: man van de match. Met twee goals Dries Mertens: man van de match. Met twee goals wipt hij over Diego Maradona in de topschutterslijst van Napoli. Daarbovenop was hij goed voor de assist voor de winning goal van Insigne. Het fenomeen Haaland tekende voor de twee Oostenrijkse doelpunten.

Eindelijk. De 115de treffer van Dries Mertens voor Napoli was al snel een feit. Na 17 minuten trof hij raak in de korte hoek. Het gaf zijn ploeg echter geen vleugels. Haaland maakte snel gelijk vanop de stip: 1-1 bij rust. Na de pauze was Dries Mertens wéér trefzeker. Maradona voorbij. Was Napoli op weg naar de zege? Nou, nog niet helemaal. De thuisploeg gaf zich niet zomaar gewonnen. Haaland kopte Salzburg op gelijke hoogte. De Noor is de eerste speler ooit die zes keer scoort in zijn eerste drie Champions League-wedstrijden. Maar amper één minuut later was het invaller Insigne die de 2-3-eindstand op het bord zette. Op aangeven van... jawel, Dries Mertens.