Twee jaar geleden zat hij nog bij Zulte Waregem, intussen maakte hij transfer van 30 miljoen euro en is hij basispion in Champions League Pieter-Jan Calcoen

18 september 2018

12u15 0 Champions League Abdou Diallo (22). Twee jaar geleden anoniem bij Zulte Waregem, nu basispion bij Dortmund. "Fysiek is hij uitzonderlijk goed", zegt ex-ploegmaat Mbaye Leye.

Zulte Waregem wilde hem in 2016 graag houden. Essevee huurde Abdou Diallo toen van Monaco, zonder aankoopoptie, en wilde die samenwerking verlengen. Alleen bleek dat onrealistisch: de Franse jeugdinternational begon de voorbereiding bij de A-kern van AS Monaco, versierde er een transfer naar Mainz, waar Dortmund hem afgelopen zomer voor... 30 miljoen euro haalde.

"Zijn ontwikkeling heeft me niet verrast", zegt Moeskroen-spits Mbaye Leye, in 2015-2016 ploegmaat van Diallo aan de Gaverbeek en vanavond Champions League-analist bij RTL. "Ik zag meteen zijn potentieel. Fysiek was hij toen al uitzonderlijk goed, met zijn explosiviteit als pluspunt. Ook een troef was zijn linkervoet, maar soms maakte hij een foutje. Ach, hij was jong, hé."

Duels met Wesley

Inmiddels zijn die concentratieproblemen grotendeels verdwenen, zo verzekeren Duitse collega's ons. En dus wacht een leuke match in de match tussen Diallo en Club Brugge-spits Wesley. "Abdou kan de fysieke strijd zonder twijfel aangaan", meent Leye. "Hij heeft een sterk lichaam en is goed met het hoofd, dus dat moet lukken. En hij is intelligent. Hij kan omgaan met de druk."