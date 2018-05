Twee goals van Nainggolan volstaan niet voor nieuwe 'Romantada', Liverpool voor het eerst sinds 2007 naar CL-finale Niels Poissonnier/Thomas Lissens

02 mei 2018

22u28 38 AS Roma ROM ROM 4 einde 2 LIV LIV Liverpool Champions League Wat baalde hij - handen aan de heupen. Zijn twee doelpunten op het einde konden de pijn niet verzachten. Radja Nainggolan: kwaad op zichzelf na die uitzonderlijke misser. Gedesillusioneerd verlaat hij Europa.

Aan de ene hoekschopvlag: Simon Mignolet, opgetogen en applaudisserend - Belg nummer zes in de finale van de Champions League. Honderd meter verder: Radja Nainggolan, blik naar beneden. Ploegmaats kwamen hem troosten. Tevergeefs. Hij voelde zich alleen op de wereld.

Naar aloude traditie had de huis-dj er vooraf de sfeer in gebracht - 'Roma, Roma, Roma'. De curva sud brulde luidkeels mee, net als de rest van het stadion. Andermaal dromend van een onvergetelijk feestje. Zoals dat tegen Barcelona. Zo'n avond waarbij je later, in het rusthuis, nog eens spontaan begint te glimlachen als je (achter-)kleinkinderen vragen hoe dat nu precies was.

Helaas. De zaal was nog maar net volgelopen toen Nainggolan per ongeluk over de verlengkabel struikelde - de stekker ging zonder pardon uit het stopcontact. Een kille stilte palmde Olimpico in. Mané: 0-1. Een pass in niemandsland van onze landgenoot lag aan de basis. Moet je niet doen tegen dit Liverpool - uitgekookt en aartsgevaarlijk met die drie voorin; Salah, Firmino en Mané.

Nainggolan wíst het nochtans. Twee weken terug haalde hij, tijdens ons interview, nog achteloos zijn schouders op toen het over City - Liverpool ging. "Ik was ervan overtuigd dat Liverpool ook daar ging winnen. Op de counter, hé." Een grijns volgde. Arme Radja. Uitgerekend hij die in Engeland met twee assists ervoor gezorgd had dat de return nog een béétje spannend was. Welgeteld 9 minuten duurde de hoop... Geen tweede mirakel. Wat had je nou gedacht? Zo vaak komt een wereldwonder niet voor, hoor.

Roma probeerde het wel, maar 't was tegen beter weten in. Eigenlijk is het simpel: als niet íedereen absolute top is - of boven zichzelf uitstijgt - is AS Roma een waardige deelnemer aan de Champions League. Niet meer, zeker niet minder. Nu, ook Liverpool is geen wereldploeg. Hun doelman slaat meer naar de bal dan dat hij er één vangt - je zal maar Simon Mignolet zijn - en hun defensie is allesbehalve een muur. Maar ach, als je voorin zo'n trio hebt... Ze hoeven niet eens top te zijn - met hun talent zijn ze áltijd dreigend. Mané zag zijn tweede van de avond knap gepakt door Alisson, waarna Wijnaldum het dan maar afmaakte. Opnieuw een weggeefdoelpunt trouwens - een verdwaalde kopbal van Dzeko dit keer.

Héél even klonk er nochtans opnieuw muziek door de zaal, toen Milner op het kwartier een bal van Lovren pardoes tegen zijn gezicht kreeg en er op die manier 1-1 van had gemaakt - het was zo'n avondje. Liverpool kwam nadien nog een aantal keer goed weg. El Shaarawy zag zijn afgeweken bal tegen de paal belanden, terwijl Dzeko onterecht werd afgevlagd voor buitenspel en daardoor een strafschop (en een rode kaart voor Karius) misliep. Op enthousiasme scoorde Dzeko wel nog de 2-2, maar op geen enkel moment kwam de finale in zicht. Zelfs niet toen Nainggolan in het slot met een overhoekse knal 3-2 van maakte en diep in blessuretijd vanop de stip zelfs 4-2. Vieren deed hij niet. Te ontgoocheld na die ongewone misser in het begin, die de zeldzame kans op de finale hypothekeerde.

Op zijn volgekladde lijf komt er straks geen tattoo van de Champions League. 'The road to Kiev' eindigt voor Nainggolan in de halve finales. In zijn Rome. 't Was mooi, bedankt, tot ziens, Radja. Olimpico bracht na afloop een knappe hulde aan hun helden - beseffend hoe zeldzaam deze campagne was.

Mignolet mag straks wél zijn koffer pakken en naar Oekraïne reizen. Negen maanden nadat hij er met een penaltysave tegen Hoffenheim mee voor zorgde dat Liverpool naar de groepsfase mocht, kan de doelman in Kiev al wat acclimatiseren met het oog op het WK. Het mag dan vanop de bank zijn, geniet ervan Simon. Zeker van de drie voorin.

We’re never gonna stop! 🎶 Kiev, here come the mighty Reds! 🔴 #YNWA #LFC #UCL #oneteam #inittowinit pic.twitter.com/WaCRUIjjTa Simon Mignolet(@ SMignolet) link

YYEEEEESSSSSSSSSS!!!! Kiev here we come!!! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/NIVKjLHCiy Liverpool FC(@ LFC) link