Twee goals Hazard (één met de kop!) bezorgen Chelsea gelijkspel tegen Nainggolan - Carrasco kan ook in Qarabag niet winnen 22u44

Bron: Belga 1 Action Images via Reuters Champions League Atletico Madrid is vanavond in Azerbeidzjan op de derde speeldag in de Champions League niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Qarabag (0-0). De Madrilenen wachten nog steeds op hun eerste overwinning in de groepsfase van het kampioenenbal. De andere wedstrijd in groep C was wél een heus spektakelstuk. Chelsea en AS Roma hielden elkaar na een doelpuntenkermis én twee treffers van Eden Hazard in evenwicht: 3-3.

In een zoutloze eerste helft konden Rode Duivel Yannick Carrasco, die 71 minuten volmaakte, en Antoine Griezmann de Bosnische doelman Ibrahim Sehic niet vloeren. Qarabag kroop in zijn defensieve egelstelling, Atletico slaagde er niet in die te ontregelen. Aan het begin van de tweede helft leek Griezmann op fraaie wijze de ban te breken, maar zijn rake schot in de verre hoek werd afgekeurd wegens buitenspel. Qarabag hield stand, ook nadat Dino Ndlovu zijn tweede gele kaart had gekregen na een schwalbe in het Madrileense strafschopgebied. Met een kwartier tegen een man minder slaagde Atletico er niet meer in te scoren.



Qarabag verloor de eerste twee groepsduels van Chelsea (6-0) en AS Roma (1-2) en haalt nu dus het eerste punt binnen. Na een nederlaag tegen Chelsea (1-2) en een draw tegen AS Roma (0-0) moet Atletico, dat in 2014 en 2016 nog tot de finale van de Champions League reikte, vrede nemen met twee punten.

REUTERS

Hazard met twee treffers

Op Stamford Bridge koos Chelsea-trainer Conte voor Morata diep in de spits. Daarvoor verhuisde Batshuayi naar de bank. Hazard en Courtois stonden wel in het elftal van de Italiaan. Aan de overzijde mocht Nainggolan zich alweer uitleven op het Romeinse middenveld.

In een aangenaam wedstrijdbegin was het David Luiz die de debatten opende. Met een heerlijke krul aan de rand van de zestien verschalkte de Braziliaanse verdediger doelman Becker. De bezoekers waren niet van slag en voetbalden enkele uitstekende kansen bij elkaar, maar het was onze eigen Eden Hazard die op een snelle counter én tegen de gang van het spel in de dubbele voorsprong binnenschoot. Een afgeweken poging van Morata belandde bij de Rode Duivel, die in één tijd fraai binnenwerkte. Voor de koffiepauze kregen de Italianen dan toch waar ze recht op hadden, Kolarov wurmde zich voorbij Azpilicueta en liet via het been van Christensen keeper Courtois kansloos. 2-1.

Na de koffiepauze kwamen de bezoekers het vinnigst uit de kleedkamers. Chelsea liet teveel ruimte en daar maakte AS Roma gretig gebruik van. Een diepe bal van Fazio vond Dzeko, die hem in één tijd fantastisch voorbij Courtois trapte. Meer dan verdiend voor AS Roma, maar Hazard was het er niet mee eens. Een voorzet van Pedro vond de kruin van Hazard, die als een volleerde kopbalspecialist zijn tweede van de avond overhoeks binnenkopte. 3-3 was dan ook de eindstand na een waar spektakelstuk.

Action Images via Reuters

REUTERS