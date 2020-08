Twee coronabesmettingen bij Atlético, maar CL-kwartfinale tegen Leipzig gaat gewoon door

10 augustus 2020

Het duel van donderdagavond in de kwartfinales van de Champions League tussen Atlético Madrid en RB Leipzig gaat gewoon door, ondanks twee positieve coronatesten bij de Spanjaarden, zo bevestigde de Europese Voetbalconfederatie UEFA maandag. Yannick Carrasco (26) ziet het alvast zitten: "Atlético verdient die trofee", zei hij in de aanloop naar de clash met de Duitsers.

In aanloop naar dat treffen met RB Leipzig lieten de spelers en staf van Atlético zich zaterdag testen op Covid-19. Daaruit kwamen twee positieve gevallen naar boven: de Argentijnse winger Ángel Correa en de Kroatische rechtsachter Sime Vrsaljko. Atlético zegt dat het duo geen symptomen vertoont, maar dat het uit voorzorg in thuisisolatie blijft. Vanwege de positieve testen had de club van Rode Duivel Yannick Carrasco de trainingen voorlopig opgeschort, maar deze namiddag wordt er hervat. Nieuwe controles bij de spelers (en stafleden) leverden immers allemaal een negatief resultaat op, waardoor de mannen van Diego Simeone morgen gewoon op het vliegtuig richting Lissabon stappen om er de ‘Final 8' af te werken.

‘t Is in die confrontatie natuurlijk uitkijken naar de verrichtingen van Yannick Carrasco. In 2016 scoorde die nog tegen Real Madrid in de finale van het kampioenenbal. Een droom, maar tegelijk ook een bitter moment. Atlético verloor na penalty’s. “Uiteindelijk is het belangrijkste dat je het glas kunt heffen. In een finale is er altijd een winnaar en een verliezer, helaas verloren wij. Ik was tevreden met onze wedstrijd, de penalty’s achteraf waren een loterij. Ik vind dat Atlético Madrid die trofee verdient. Het verloor al twee finales op een pijnlijke manier.”

Carrasco zelf trapte geen penalty in die finale van 2016. “Of ik dat nu wel zou doen? Dat weet ik niet, ik heb geen glazen bol. Eerst moeten we de finale zien te bereiken. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en zien wel wat er gebeurt. We gaan hard werken. Leipzig is een sterk team, heel competitief. Ze werden derde in Duitsland, dat wil zeggen dat ze goed zijn.”

Ik zou zeer positief staan tegenover een verlengd verblijf hier, maar ik heb niet alles voor het zeggen in de onderhandelingen Yannick Carrasco

China

Carrasco wordt momenteel uitgeleend door Dalian Yifang, na de Champions League keert hij normaal gesproken terug naar China. Al lijkt dat niet de voorkeur van onze landgenoot uit te dragen. “Atlético is als mijn thuis, dus toen hun voorstel kwam was ik heel blij met hun interesse. Ik zou zeer positief staan tegenover een verlengd verblijf hier, maar ik heb niet alles voor het zeggen in de onderhandelingen.”

Op 24-jarige leeftijd vertrok Carrasco al richting China, een stap die door velen nog steeds in vraag wordt gesteld gezien zijn indrukwekkende niveau destijds. “Ik heb nooit spijt van de dingen die ik doe. Ik ben gegroeid als persoon én als speler. Het klopt dat ik positieve en negatieve dingen heb meegemaakt in de afgelopen twee jaar. Er was wat van alles. Ik moest er de belangrijkste speler zijn en het gewicht van het hele team op m’n rug dragen. Dat is anders dan wanneer je bij een club bent met allemaal topspelers. Daardoor ben ik nu meer volwassen, met een andere levensvisie.”

Beelden van de training van Atlético in aanloop naar de Champions League:



