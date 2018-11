Tussen garantie en twijfels: Club Brugge kan al voor aftrap tegen Dortmund zeker zijn van Europese lente Niels Poissonier

28 november 2018

07u31 0 Champions League Álles is anders. Het podium, de verwachtingen, zelfs de inzet. Club moét niet, het mag. Maar begin tegen Ivan Leko niet over genieten...

Het nieuwe format van de Champions League heeft zo zijn voordelen.

Als Vanaken straks zijn scheenbeschermers goed steekt, Wesley ter hoogte van zijn enkels wat tape aanbrengt en Leko een laatste keer zijn groep op scherp zet, kan Club al zegezeker zijn. Tenminste: als Diego Simeone in de vooravond doet wat van hem verwacht wordt. Bij winst van Atlético Madrid - aftrap om 18.55 uur - overwintert er toch al zeker één Belgische ploeg in de Europa League. AS Monaco heeft na de 0-4 in het Prinsdom niet genoeg aan een 3 op 6 om Club alsnog in te halen.

Hij was kwaad en ontgoocheld zaterdag. In shock zelfs. De 1-3-nederlaag tegen Zulte Waregem had hem in zijn fierheid geraakt. Laat staan het bedroevende niveau van zijn groep. Ivan Leko kán twaalf uur na een blamage niet overgaan tot de orde van de dag - daarvoor is hij te emotioneel. Leko leeft voetbal, waar sommige andere coaches het eerder als hun werk zien.

‘t Neemt niet weg dat hij telkens weer rechtveert. Uit op eerherstel, op revanche. In plaats van na een 6 op 21 weemoedig het hoofd te buigen.

