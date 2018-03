Turks mirakel nooit in de maak: Bayern wint ook return in Istanboel na geknoei bij de vleet GVS

14 maart 2018

19u48 0 Champions League Bayern München heeft zich met sprekend gemak geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitse recordkampioen won na de demonstratie in de Allianz Arena ook haar return tegen Besiktas. Een overrompeling werd het dit keer niet, Bayern haalde het met 1-3.

Het mirakel van Istanboel? Neen, daar geloofde zelfs de meest hoopvolle Turkse fan niet in. Bayern kwam immers met forfaitcijfers uit de heenmatch naar het Vodafone Park afgezakt en tot de koop toe vond coach Jupp Heynckes het niet nodig om zijn sterkhouders te laten rusten. Besiktas daarentegen trad wél met een veredeld B-elftal aan om haar succesvolle Champions League-campagne in schoonheid af te sluiten. Zo begonnen onder andere Babel en Talisca op de bank.

Een Duitse overrompeling leverde dat niet meteen op, integendeel. Een moedige thuisploeg etaleerde in de aanvangsfase de beste intenties. Toch was het de 'Rekordmeister' die de eerste twee kansen van de partij in elkaar knutselde. Vidal knikte naast, Ribéry werd door een loepzuivere tackle in extremis afgestopt. Uitstel van executie, de derde poging van de bezoekers was wel raak. Müller schotelde met een gemeten voorzet Thiago op een dienblaadje de 0-1 aan - meteen de honderdste treffer van Bayern dit seizoen. Aan de overzijde deed vooral balvirtuoos Quaresma zijn stinkende best, maar echt gevaarlijk zijn lukte nooit.

Geknoei bij de vleet

Wie had gehoopt op een vliegende start van 'De Zwarte Adelaars' na de koffiepauze, was er na dertig seconden aan voor de moeite. Gönül waande zich nog in de kleedkamers, met ferm geknoei duwde hij de bal tegen de verkeerde netten. Dat kan ik beter, moet Alaba gedacht hebben. Kinderlijk eenvoudig liet hij zich in de luren leggen, Vagner Love nam het cadeautje met plezier aan. 1-2. Bayern was even van slag, Rafinha mocht blij zijn met een geel karton na een aanslag met twee voeten vooruit. Een tweede helft met goed voetbal was het allerminst. Al maakten de gezangen van een fanatieke thuisaanhang veel goed.

Toch kwamen de manschappen van Heynckes nooit meer in de problemen. Voor Bayern hoefde het niet, de tank van Besiktas liep stilaan leeg. Het slotakkoord was voor invaller Wagner, met de borst zorgde hij voor de 1-3-eindstand. De Duitse recordkampioen plaatst zich zo heel eenvoudig voor de kwartfinales van het kampioenenbal. Zondag is het mogelijk alweer feest. Wint Schalke 04 de dag voordien niet in Wolfsburg, kan de arena van Leipzig immers het schouwtoneel worden van een zesde opeenvolgende titel.