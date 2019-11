Tuchel verwacht "geen makkelijke wedstrijd” tegen Club: “In Bernabéu hebben ze ook twee keer gescoord” Redactie

05 november 2019

Bron: Belga, AP 0 Champions League PSG-trainer Thomas Tuchel verwacht ondanks de vlotte winst in Brugge geen makkelijke wedstrijd. Dat zei de trainer op een persconferentie in Parijs. PSG won twee weken geleden met 0-5. Woensdag speelt het thuis tegen de Bruggelingen.

In Brugge gingen de Parijzenaars vlotjes winnen, maar dat wil niet zeggen dat Tuchel woensdagavond een makkelijke wedstrijd verwacht. “Ze zullen tijdens bepaalde momenten willen proberen om iets te doen. In Madrid waren ze niet bij machte om de hele match het spel te maken, en ik verwacht ook niet dat ze dat hier zullen doen. Maar op bepaalde momenten zullen ze wel gevaarlijk willen zijn. Daarom moeten we heel aandachtig blijven. Club is een ploeg met veel energie, die hoog druk uitoefent. Op enkele minuten tijd kunnen ze je bij de keel grijpen. Ze spelen ook op een gekke manier. Hun systeem is een specifieke tactiek, waar je moeilijk op kunt anticiperen. In Bernabéu hebben ze ook twee keer gescoord, en dat was best impressionant.”

Tuchel kwam nog eens terug op de pijnlijke nederlaag tegen Dijon van afgelopen weekend. “Iedereen was teleurgesteld. We verloren tegen de laatste in het klassement, en dat is altijd heel moeilijk te accepteren”, aldus de Duitse coach. “We hadden enkele dagen nodig om bepaalde zaken tactisch en mentaal bij te schaven. Tijdens onze tweede helft hebben we Dijon de kans gegeven om in de match te komen. Het was onze eigen schuld. PSG is niet de eerste ploeg die een match verliest wanneer je torenhoog favoriet bent. Dat kan gebeuren in het voetbal, maar niet na zo’n tweede helft. We begonnen op een slechte manier en het is gebeurd. Woensdag moeten we beter zijn, maar nu moeten we kritisch zijn en verbeteren. Dat is momenteel onze verantwoordelijkheid.”

Tuchel zei ook dat hij op dit moment “geen interesse” heeft in de job als trainer bij Bayern:

Idrissa Gueye: “Als het aan ons ligt, winnen we elke wedstrijd”

In Brugge was hij er niet bij door een blessure, maar dinsdagavond mocht Idrissa Gueye het komen uitleggen aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Op het veld treft de Senegalees woensdag landgenoten Diatta en Diagne, ploegmaats bij de nationale ploeg. “Ik heb veel contact met hen”, aldus Gueye. “Ik ken ze beiden goed en we komen heel goed overeen. Maar woensdag spelen we tegen elkaar en ik verwacht dat we gewoon gaan winnen.”

De druk bij PSG is groot om eindelijk eens de Champions League te winnen. Dat weet ook Gueye, ook al is het nog maar zijn eerste seizoen in Frankrijk. “Ik voel een grote motivatie in deze groep om iets speciaal te doen, maar we moeten het match per match blijven bekijken”, zegt hij. “We moeten ons goed voorbereiden op woensdag. Club is een ploeg met veel kwaliteiten. Tijdens de heenmatch hebben ze de nodige problemen veroorzaakt bij ons. Maar als het aan ons ligt, winnen we elke wedstrijd.”

Dat lukte afgelopen zondag niet tegen Dijon, laatste in de stand. Gueye had geen specifieke verklaring voor die nederlaag. “We proberen altijd te winnen en ons voetbal te spelen. Maar elke ploeg wil tegenwoordig winnen van PSG. Daarom is het voor ons niet altijd even makkelijk spelen. De coach heeft er ons na de match over aangesproken en ik verwacht dat het niet meer zal gebeuren. Het is aan ons om gefocust te blijven en de komende matchen te tonen wat we kunnen.”

