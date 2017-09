Trefzekere Lukaku scoort twee keer voor United 23u06

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Manchester United heeft een makkelijke 1-4 zege geboekt tegen CSKA Moskou in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Romelu Lukaku was de grote man bij de 'Red Devils' met twee doelpunten. Daarmee werd Lukaku de negende Belg die twee keer kon scoren in een duel in de Champions League.

Bij Manchester United begon Romelu Lukaku uiteraard terug in de basis, Marouane Fellaini ontbrak door een enkelblessure. Lukaku had amper vier minuten nodig om zijn tweede doelpunt van deze Champions League-campagne te maken. Niet veel later werd het 0-2 toen Anthony Martial (19.) een strafschop benutte. CSKA stond machteloos en Lukaku (27.) mocht ongehinderd zijn tweede doelpunt van de avond binnenduwen. Henrik Mkhitaryan (57.) maakte de afstraffing compleet. De treffer van Konstantin Kuchaev (90.) was niet meer dan een pleister op de wonde.



Nog in groep A stuurde Bazel Benfica naar huis met een 5-0 forfaitscore. Doelpuntenmakers bij de Zwitsers waren Michael Lang (2.), Dimitri Oberlin (20., 69.), Ricky van Wolfswinkel (59., op strafschop) en Blas Riveros (77.). In de stand prijkt Manchester United aan de leiding met zes op zes. Bazel en CSKA hebben drie punten, Benfica staat laatste zonder punten.



Olympiakos stond in groep D voor een aartsmoeilijke opdracht met de verplaatsing naar Juventus. Daarvoor rekenden de Grieken op Silvio Proto, Vadis Odjidja en Bjorn Engels. Van Guillaume Gillet was geen spoor in de selectie. Olympiakos verkocht zijn huid duur in Turijn, maar Proto moest zich toch gewonnen geven op pogingen van Gonzalo Higuain (69.) en Mario Mandzukic (80.), met een 2-0 zege voor Juventus als gevolg.



Barcelona had het niet makkelijk tegen een stug Sporting en had een eigen doelpunt van Sebastian Coates (49.) nodig om de drie punten binnen te halen. De Catalanen staan op kop van de groep met zes punten, Sporting en Juventus volgen op drie punten. Olympiakos is nog steeds puntenloos.

