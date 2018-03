Treedt Dani Alves met deze wansmakelijke actie richting Ronaldo in de voetsporen van Diego Costa? Mike De Beck

07 maart 2018

18u49 43

Dani Alves en Cristiano Ronaldo waren gisterenavond in een intense strijd verwikkeld. Over het natrappen van 'CR7' hebben we het al uitvoerig gehad, maar op nieuwe beelden is te zien dat ook Dani Alves zijn duit in het zakje leek te doen. In een bepaalde fase leek de rechtsachter van Paris Saint-Germain (die de voorkeur kreeg op Thomas Meunier) wat snot te verzamelen om het daarna aan de mouw van zijn Portugese tegenstrever te vegen. Al is het niet meteen heel duidelijk op de beelden.

Als Dani Alves dat ook effectief heeft gedaan, dan treedt hij wel in de voetsporen van Diego Costa. In een fel beladen Madrileense derby vocht Diego Costa in het seizoen 2012-2013 enkele flinke robbertjes uit met Pepe en Sergio Ramos. De spits van Atlético Madrid vond er dan niet beter op om in zijn handschoen te snuiten en zijn snot daarna richting Sergio Ramos te gooien. Wansmakelijk, zonder meer. (Hieronder te bekijken vanaf 1'09".)

Hoe dan ook, Cristiano Ronaldo maalde er niet meteen om. Na zijn 117de treffer in de Champions League zegevierde 'CR7' bij het binnenkomen in de kleedkamer met zijn ondertussen welbekende kreet 'Siiii!'.

🙌😀💫 The team's dressing-room celebrations after we beat PSG! ¡La celebración del equipo en el vestuario tras la victoria contra el PSG! #APorLa13 | #HalaMadrid Een foto die is geplaatst door null (@realmadrid) op 07 mrt 2018 om 11:28 CET