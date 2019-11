Tottenham pakt verdiende zege tegen Olympiakos, Bayern groepswinnaar na vier goals Lewandowski ABD

26 november 2019

22u55 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 4 einde 2 OLY OLY Olympiakos Piraeus Champions League Straffe comeback van Tottenham. Al vroeg kwamen de Spurs op een 0-2-achterstand, maar onder leiding van Kane en Alli gingen ze erop en erover. Tottenham is zo zeker van overwintering in de Champions League. Nog in groep B ging Bayern München winnen met 0-6 (!) op het veld van Rode Ster. Lewandowski scoorde vier keer.

Nou, dat was geen al te beste start voor Mourinho en zijn Tottenham. Na amper twintig minuten stonden de Spurs al twee goals in het krijt voor eigen publiek. El Arabi pakte uit met een rake knal, Semedo tikte van dichtbij binnen. Mourinho moest ingrijpen en haalde Dier na een halfuur naar de kant, Eriksen moest voor meer voetballend vermogen zorgen. Niet Eriksen, maar wel Dele Alli maakte de 1-2 - een simpel doelpunt nadat Mariah knullig over de bal trapte.

Net na de rust moest Tottenham nog vol aan de bak. Met succes. Op aangeven van Lucas Moura tikte Kane de gelijkmaker simpel tegen de netten. Een dreun voor Olympiakos, dat daarna helemaal wegzakte. Aurier en opnieuw Kane stelden de verdiende overwinning veilig. Mourinho wint zo ook zijn Champions League-debuut voor Tottenham.

In de andere wedstrijd in groep B won Bayern met 0-6 van Rode Ster. Lewandowski was de held van de avond met - jawel - vier goals. Goretzka en Tolisso namen de andere treffers voor hun rekening. Bayern is nu al zeker van groepswinst, Tottenham eindigt als tweede. Rode Ster is derde met drie punten, Olympiakos blijft laatste met één punt.