Tottenham doet slechte zaak: Alderweireld en co in eigen huis onderuit tegen sterk Leipzig ABD

19 februari 2020

22u53 6 Tottenham Hotspur TOT TOT 0 einde 1 RBL RBL RB Leipzig Champions League Teleurstellend resultaat voor Tottenham. De Spurs gingen in eigen huis onderuit tegen RB Leipzig. De sterke Duitsers wonnen verdiend met 0-1 na een penaltygoal van Werner en hebben zo een goede uitgangspositie te pakken. Bij de Spurs stond Alderweireld de hele wedstrijd op het veld, Vertonghen bleef op de bank.

Tottenham moest het doen zonder de geblesseerde sterkhouders Kane (hamstrings) en Son (arm). En dat liet zich gevoelen. Leipzig begon furieus aan de wedstrijd, Tottenham zag sterretjes.

Na een halve minuut besloot Schick een metertje naast. Enkele tellen later belandde een knal van Angeliño via het been van Lloris op de paal. De Franse doelman stond in een schietkraam. Diezelfde Angeliño, Schick en twee keer Werner kwamen dicht bij het openingsdoelpunt. Aan de overkant viel er amper één open kans te noteren in de eerste helft: een plaatsbal van Bergwijn werd gepareerd door Leipzig-doelman Gulácsi. Tottenham mocht blij zijn dat het bij rust 0-0 stond.

Het waren wel de Spurs die de eerste grote kans bij mekaar voetbalden in de tweede helft. Lucas Moura zag z’n lage schuiver gestopt door Gulácsi. Daarna nam Leipzig het weer over. Hun overwicht werd net voor het uur ook beloond. Davies maakte een penaltyfout op Laimer, Werner twijfelde niet vanop de stip: 0-1. Vier minuten later liet Schick de 0-2 liggen door te centraal te besluiten.

Het antwoord van Tottenham: twee vrijschoppen, van Lo Celso en Lamela. Telkens stond Gulácsi pal. En een kopballetje van Lucas Moura. Een echt slotoffensief kregen we echter niet te zien van de Spurs, die in eigen huis met 0-1 onderuit gingen. Leipzig heeft zo een goede uitgangspositie te pakken voor de return over drie weken.

