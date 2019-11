Tottenham boekt belangrijke uitzege, ‘dader’ Son excuseert zich na treffer Redactie

06 november 2019

22u53

Bron: ANP 0 Rode Ster Belgrado ROD ROD 0 einde 4 TOT TOT Tottenham Hotspur

Vooralsnog heeft Tottenham Hotspur de beste kansen om zich in groep B achter Bayern München te plaatsen voor de achtste finale van de Champions League. De finalist van vorig seizoen won in Belgrado van Rode Ster (0-4) en staat nu vier punten voor op de Kroaten. Er zijn in de groepsfase nog twee wedstrijden te gaan.

Giovani Lo Celso zette de Engelsen na ruim een half uur op voorsprong. De Argentijn scoorde na een onvervalste ‘scrimmage’. Door twee treffers van de Zuid-Koreaan Son Heung-min liepen de Spurs verder uit. Christian Eriksen, invaller, maakte nummer vier.

Opvallend: Son was in de Premier League de ‘dader’ bij de enkelbreuk van Gomes. De Zuid-Koreaan is het voorval duidelijk nog niet vergeten en excuseerde zich na z’n eerste doelpunt van vandaag voor de camera.