Tottenham-Belgen pakken punt tegen Real, beide teams kunnen tweede ronde al ruiken Champions League Tottenham heeft een punt gesprokkeld op bezoek bij Real Madrid. De Spurs klommen in de eerste helft op voorsprong toen Raphaël Varane de bal ongelukkig in eigen doel werkte, maar op slag van rust maakte Cristiano Ronaldo er 1-1 van. In de tweede helft vielen geen goals meer, maar door het puntenverlies van Dortmund tegen APOEL, kunnen zowel de 'Koninklijke' als de Spurs de volgende ronde al ruiken.

Real begon uitstekend aan de match en de hoofdstedelingen hadden na zes minuten eigenlijk altijd op 1-0 moeten staan. Ronaldo trof eerst de paal en in de rebound miste Benzema onbegrijpelijk voor een nagenoeg lege goal. En die misser brak de 'Koninklijke' wat later ook zuur op.



Harry Kane, volgens de geruchten in de belangstelling van Real, dwong Varane net voorbij het halfuur immers tot een own-goal. Het werd even heel stil in Bernabéu en de frustraties groeiden ook bij Cristiano Ronaldo. De superster van Real deede een slag(je) uit aan Jan Vertonghen en dat leverde hem een gele kaart op.



Maar 'CR7' liet zich ook in positieve zin opmerken. Twee minuten voor rust bracht Ronaldo de score immers weer in evenwicht door Lloris te verschalken vanaf elf meter. Alles was te herdoen na rust.

Kane mist

Na rust ging Real het felst op zoek naar de 2-1 en er was een uitstekende Lloris nodig om Ronaldo van zijn tweede doelpunt te houden. 'CR7' was Alderweireld, die net als Vertonghen wel een prima wedstrijd speelde, iets te snel af en hij mikte de bal in de rechterbovenhoek, maar daar bracht Lloris redding.



Tottenham hapte even naar adem en daar zorgde Kane ei zo na voor. Llorente -naast de 'Hurricane' in de basis gestart- zonderde zijn spitsbroer af voor Navas, maar de Costa Ricaan hield de Britse prijsschutter van een gemaakte goal. Het bleef daardoor bij 1-1.

Dortmund speelt 'maar' gelijk

Dortmund moest absoluut winnen op bezoek bij APOEL, maar dat lukte niet. De Borussen kwamen in minuut 62 1-0 achter na zwak werk van doelman Bürki en verder dan de gelijkmaker van Sokratis Papastathopoulos kwamen de mannen van Peter Bosz niet. Daardoor volgen de Duitsers nu al op zes punten van Real en Tottenham. Bij APOEL moest Igor De Camargo de strijd al na 30 minuten staken door een schouderblessure.

