Topclubs ontkennen hervormingsplannen Champions League Redactie

25 april 2019

20u08

Bron: Belga 0 Champions League De European Club Association (ECA), de vereniging van nationale topclubs in Europa, zal op 6 en 7 juni in Malta een buitengewone algemene vergadering organiseren. Op die meeting zullen de fel gecontesteerde hervormingsplannen van de Champions League uitvoerig besproken worden. "We betreuren dat er heel wat verkeerde informatie verspreid is", schreef ECA-voorzitter Andrea Agnelli in een brief gericht aan de 232 leden, waaronder ook de Belgische G5.

Het initiatief van de ECA om al haar leden samen te roepen in Malta komt er, nadat verschillende Europese competities en clubs hadden geprotesteerd tegen een mogelijke hervorming van de Champions League. Verscheidene media berichtten over een kampioenenbal waarin 32 clubs in de groepsfase van de Champions League in vier groepen van acht worden ondergebracht. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie. De Champions League lijkt zo een bijna gesloten competitie, waarbij vooral de Europese elite met de miljoenendeals aan de haal gaat. Die Champions League-ploegen spelen immers meer Europese wedstrijden.

Maar dat betekent ook extra druk op de al overvolle speelkalender. Bepaalde scenario's gaan uit van Champions League-wedstrijden in het weekend. Daar maken meer dan 35 profliga's, verenigd in European Leagues, zich ernstig zorgen om. Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus maar ook van de ECA, probeert in een schrijven aan de 232 leden van ECA de gemoederen te bedaren. "We betreuren dat er heel wat verkeerde speculaties en geruchten in de media zijn verschenen. Voorlopig is echter nog geen enkel concreet voorstel over toekomstige Europese competities goedgekeurd", aldus Allegri in de mail die het Franse nieuwsagentschap AFP kon inkijken.

Op 6 en 7 mei nodigt de Europese profligavereniging clubvertegenwoordigers van meer dan 900 clubs uit voor een colloquium in Madrid. Daags voor een vergadering tussen European Leagues en de UEFA (op 8 mei in Nyon) kunnen zij hun visie kwijt over hoe de Europese competities eruit moeten zien. De ECA, die nauw verbonden is met de UEFA, raadt haar 232 leden echter aan om niet naar Madrid af te zakken. "Het was niet correct van European Leagues om de clubs van ECA uit te nodigen, vooral omdat UEFA en ECA niet officieel uitgenodigd zijn", aldus Allegri.

Volgens Lars-Christer Olsson, voorzitter van de European Leagues, bevat het schrijven van Allegri "bedrieglijke informatie over de toekomst van de Europese competities", alsook "valse beschuldigingen". "Onze clubs zijn groot en sterk genoeg om zelf hun oordeel te vellen. De voorzitter van de ECA hoeft hen geen bevelen te geven", reageerde Olsson op de boycot. Volgens de Zweed is de UEFA wel uitgenodigd op het colloquium in Madrid.