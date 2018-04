Toonaangevende sportkranten buigen nederig het hoofd voor 'King Salah': "Hij is een monster. Een wonder van de natuur" TLB

25 april 2018

10u24 2 Champions League 'The Mo Show'. De Britse krant 'Daily Mail' weet hoe de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tussen Liverpool en AS Roma de geschiedenisboeken zal ingaan. De Engelsen speelden de hulpeloze Italianen onder impuls van Mohamed Salah tachtig minuten lang in de vernieling. Twee goals en twee assists liet de Egyptenaar optekenen op Anfield en natuurlijk smulden de Britse kranten daar van. Maar ook de Italiaanse media bogen nederig het hoofd voor de winger van de 'Reds'. "Salah Gouden Bal. Hij is een monster, niet af te stoppen", wond de toonaangevende Italiaanse sportkrant ' La Gazzetta dello Sport' er geen doekjes om. Een overzicht:

Daily Mail: 'The Mo Show'

De Britse kranten hebben de reputatie redelijk creatief te zijn met hun titels. Maar 'Daily Mail' hield het toch opvallend sober. 'The Mo Show', zo klonk het. "Met zijn twee goals op een daverend Anfield heeft Mo Salah Liverpool op weg gezet naar de finale van de Champions League. De Egyptenaar opende de score met een heerlijke krul in minuut 35, alvorens zijn 43ste goal van het seizoen over Alisson te stiften. 'The Mo Show'."

La Gazzetta dello Sport: "Een wonder van de natuur"

Bij 'La Gazzetta dello Sport' trokken ze een schuif vol superlatieven open om de glansprestatie van Salah te beschrijven. "'Mo Salah, Mo Salah, running down the wing', zo klonk het uit nagenoeg elke keel op een zinderend Anfield. Maar als de acties van Salah zich zouden beperken tot lopen langs de zijlijn, dan zou het mogelijk zijn om hem af te stoppen. Dat is echter niet het geval. Salah is een monster, niet af te stoppen. De ex-speler van Roma is een wonder van de natuur. Hij verdient de Gouden Bal. Salah dirigeerde Liverpool met twee goals en twee assists naar een 5-2-zege, maar Roma mag door de twee uitgoals blijven geloven dat nog kan. Zeker na de onwaarschijnlijke stunt tegen Barcelona."

The Sun: "DynaMO Kiev"

De origineelste titel valt te lezen in de Britse tabloid 'The Sun'. "DynaMO Kiev", refereren ze al naar de eigenaar van het stadion waar de finale zal worden gespeeld. "Een sensationele Mo Salah heeft Liverpool met een voet in de CL-finale gezet na een wonderbaarlijke onemanshow. De Egyptenaar speelde Roma in de vernieling met twee goals en twee assists. Zelfs Liverpool-legende Steven Gerrard kwam superlatieven tekort om zijn prestatie te beschrijven."

L'Equipe: "Buitengewone wedstrijd"

"Salah speelde een buitengewone wedstrijd", schrijft de Franse sportkrant L'Equipe. "Hij scoorde twee keer, gaf twee assists en mocht dan gaan rusten. Daarna incasseerden zijn ploegmaats nog twee goals."

The Guardian: "Sensational Salah"

De Britse krant 'The Guardian' plaatste een grote foto van hoofdrolspeler Salah op de voorpagina. "Sensational Salah", was de veelzeggende titel. Al bouwde de krant wel nog enig voorbehoud in. "De Reds zijn goed op weg naar de finale, maar Roma mag toch nog hopen."