Toekomst De Bruyne op juridische weegschaal: Manchester City komende twee seizoenen niet in CL na overtredingen op Financial Fair Play Kristof Terreur

15 februari 2020

07u00 66 Champions League De bal in het kamp van het Internationaal Sporttribunaal dan maar. Man City hoopt op een ‘eerlijk’ proces. De Engelse topclub vecht een Europese schorsing voor twee jaar wegens financieel gefoefel krachtdadig aan. De toekomst van City, Pep Guardiola en Kevin De Bruyne gaat op de juridische weegschaal.

Het toontje in het officieel statement van Manchester City was veelbetekenend. Vooral die ene lijn op het eind: “Simpelweg gesteld: dit is een zaak voorgeleid door de UEFA, een vervolging door de UEFA en dat is vervolgens beoordeeld door de UEFA.” Man City laat het hier niet bij en wapent zich voor een juridische strijd. Het grof geschut wordt straks bovengehaald. De Engelse topclub laat uitschijnen dat ze straks haar onschuld zal aantonen voor het TAS, Internationaal Arbitragehof voor de Sport. “Nu dit nadelige proces voorbij is, zoeken we een onpartijdig oordeel.”

Yves Leterme

Het Champions League-anthem zal op 17 maart, voor de clash met Real Madrid, nog harder worden uitgefloten dan gewoonlijk. In de kleedkamer hangt Pep Guardiola de Europese schorsing op als extra motivatie. Vanaf nu is het ‘us against the world’. City versus de vooringenomen UEFA. Een gevoel dat de club intern en extern altijd heeft gecultiveerd. Toen Man City in 2014 een monsterboete riskeerde voor het niet respecteren van de Financial Fair-Playregels en er uiteindelijk met een lichte straf - 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk en de club moest in de Champions League 2014-2015 met een beperkte selectie aantreden - vanaf kwam, werd in de achterkamergesprekken de oorlogstaal niet geschuwd.

De bazen van City, gesteund door petrodollars, hebben zich altijd onaantastbaar gevoeld. Zie de ontkenning van de feiten in de gelekte interne e-mails en boekhouddocumenten, die Der Spiegel eind 2018 in de openbaarheid gooide en die de UEFA uiteindelijk aanzetten tot een nieuw onderzoek. Zie de woede over de aantijgingen dat ze een loopje namen met de Financial Fair Playregels door sponsorcontracten kunstmatig op te pompen met geld afkomstig van de Arabische eigenaars.

Zie ook de minachting voor de vaststellingen en onderzoeksdaden van de Financiële Controlekamer van de UEFA, onder leiding van chef-onderzoeker Yves Leterme en het uiteindelijke vonnis. Een fragment uit de bewuste e-mails omschrijft de houding van City tegenover de UEFA perfect: “Voorzitter Khaldoon al-Mubarak spendeert nog liever 30 miljoen aan de 50 beste advocaten in de wereld om de UEFA de komende tien jaar te vervolgen (dan een straf te aanvaarden).”

Boete van 30 miljoen

De UEFA pakte iedereen vrijdagavond koud met de bekendmaking van zijn beslissing om City vanaf 2020-2021 twee jaar te weren uit de Europese competities. Met daarbovenop nog een boete van 30 miljoen euro wegens serieuze inbreuken tegen de Financial Fair Play en weigering tot elke medewerking aan het onderzoek. Een straf voor misleiding. Het TAS zal de zaak nu tot in de puntjes bestuderen. Voor City zijn er drie uitkomstmogelijkheden. Ofwel handhaaft het Sporttribunaal de straf van twee jaar. Ofwel wordt ze gehalveerd. Ofwel wordt City over de gehele lijn vrijgesproken. De club hoopt dat het TAS de straf, in afwachting van een proces ten gronde, zal opschorten. Tijd kopen.

Guardiola

Sowieso komt de uitspraak van UEFA City ongelegen. Zeker nu de club na twee opeenvolgende titels zijn koppositie in Engeland is kwijtgespeeld aan Liverpool. Een heropbouw dringt zich op in Manchester. Trainer Pep Guardiola stelt zijn toekomst in vraag. Enkele sterspelers zouden eraan denken hun lot te verbinden aan hem. Kevin De Bruyne is nog altijd gelukkig in Manchester, maar wat als hij de komende twee jaar op de piek van zijn carrière geen Champions Leaguevoetbal meer mag spelen - nog altijd de holy grail? Zelfde standpunt voor potentiële versterkingen. De UEFA heeft City’s onderhandelingspositie ondermijnd.

Man City draaide in 2018-2019 op een opzet van 645 miljoen euro, maar boekte slechts een krappe winst van 12 miljoen. 100 miljoen van zijn inkomsten kwam uit de Champions League. Zonder Europese gelden dreigt de club serieus verlieslatend te worden. Verliezen die de club in de eerste jaren na de introducering van de FFP-regels ironisch genoeg binnen de perken hield met slinkse giften van zijn eigenaars.