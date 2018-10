Tijd voor de volgende stap: Vanaken moet opstaan tegen AS Monaco SJH en NP

23 oktober 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Over zijn suprematie op de Belgische velden bestaat geen discussie. Hans Vanaken (26) overstijgt anno 2018 de Jupiler Pro League. Welaan dan, tijd voor de volgende stap: schitteren in de Champions League. Step into the light, Hans.

Nuchter, sympathiek en allesbehalve een schreeuwer. Glamour en glitter – laat staan sterallures – zijn aan hem niet ­besteed. En toch. Als hij voor één keer de aandacht mag – of beter moet – opeisen, laat het dan morgenavond zijn. Tegen het chique AS Monaco. Club Brugge heeft straks meer dan ooit de beste Hans ­Vanaken nodig, wil het overwinteren in Europa.

