Tiener die als pasmunt diende bij transfer Nainggolan, scoort eerste CL-goals voor AS Roma: “Maak kinderdroom waar” LPB

13 februari 2019

13u02 0 Champions League ‘Een nieuwe ster is geboren’. ‘Goudhaantje imponeert in Stadio Olimpico’. De koppen logen er niet om na de 2-1-zege van AS Roma tegen FC Porto, gisteravond in de Champions League. Auteur van beide Romeinse goals: Nicolo Zaniolo, amper 19. Portret van een voetballer die als pasmunt diende bij de veelbesproken transfer van Radja Nainggolan naar Inter Milaan.

“Het was een magische nacht. Ik ben zielsgelukkig, vandaag maakte ik een kinderdroom waar.” Nicolo Zaniolo genoot gisteren intens na van zijn dubbelslag tegen FC Porto. Met twee loepzuivere goals werd hij de jongste Italiaan ooit - 19 jaar en 225 dagen - die twee keer trefzeker was in een Champions League-wedstrijd. “Scoren voor de neus van de Curva Sud (waar de harde kern van AS Roma staat, red.) en je vreugde met de fans kunnen delen, was een uniek moment. Het zijn gevoelens die je niet in woorden kan uitdrukken.”

Follow up: Nicolo Zaniolo (19y-225d) is the youngest Italian player to score 2 goals in a CL match.#ChampionsLeague #RomaPorto Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

En zeggen dat Zaniolo de voorbije zomer nog als wisselgeld diende bij de miljoenentransfer van Radja Nainggolan naar Inter Milaan. Luciano Spalletti, coach van de ‘nerazzurri’, wilde de ex-Rode Duivel er absoluut bij en dat mocht wat kosten. Inter betaalde 24 miljoen voor ‘Il Ninja’ aan AS Roma. In de deal waren ook verdediger David Santon en middenvelder Nicolo Zaniolo inbegrepen, die beiden van Inter naar AS Roma verhuisden.

Zaniolo was tot voor kort een nobele onbekende in voetballand. Hij doorliep de jeugdreeksen bij Fiorentina, waarna hij op zijn zeventiende naar Virtus Entella verhuisde. Daar maakte hij op 11 maart 2017 zijn profdebuut in de Serie B bij de 3-2-zege tegen Benevento. In totaal kwam hij dat seizoen tot zeven optredens voor Entella. Inter Milaan zag wel iets in de kwaliteiten van Zaniolo en haalde de jongeling in de zomer van 2017 binnen voor 1,8 miljoen euro. Zaniolo werd met 13 goals topschutter bij de beloften van Inter, maar het eerste elftal haalde hij er nooit. De voorbije zomer bood AS Roma een uitweg. In de ‘eeuwige stad’ groeide de rijzige middenvelder (1m90) snel uit tot een publiekslieveling. Eind december scoorde hij zijn eerste Serie A-goal tegen Sassuolo. Gisteravond volgden zijn eerste Champions League-treffers.

“Fysiek en positioneel lijkt Nicolo op Kaka”, zegt zijn vader Igor, die zelf carrière maakte als profvoetballer in de Serie B en C. “Maar qua stijl heeft hij meer weg van Javier Pastore, ondanks het feit dat de Argentijn een fenomeen is en Nicolo nog een lange weg te gaan heeft.” Zó’n lange weg dan toch weer niet: Zaniolo houdt Pastore bij AS Roma regelmatig op de bank.

Francesco Totti, dé AS Roma-legende bij uitstek, heeft het wel gezien in het talent van Zaniolo. “Hij is enorm explosief en voetbalt met een ongewoon gemak”, aldus Totti. “Als hij zo voortdoet, kan hij een geweldige speler worden.”

Het laatste woord is voor Luciano Spalletti, de man die koste wat het kost Radja Nainggolan wilde inlijven en daar het vertrek van een rastalent voor overhad. “Het is oneerlijk om Zaniolo en Nainggolan met elkaar te vergelijken”, gaat de Inter-coach in het verweer. “Destijds waren zij niet de enige twee spelers die betrokken waren in die deal. Je moet naar het hele plaatje kijken. Ik stel met plezier vast dat Nicolo veel kwaliteiten heeft, en dat Eusebio (Di Francesco, coach van AS Roma, red.) die kwaliteiten kan doen ontbolsteren. De toekomst zal echter uitwijzen wie het verst zal geraken door onze beslissing om hem te laten gaan.”