Tielemans ziet vanop de bank Monaco verliezen, RB Leipzig geen partij voor Besiktas

In groep G was er in het Prinsdom tijdens het eerste bedrijf niet veel te beleven. Toch kon Porto zich op voorsprong hijsen. Monaco-doelman Benaglio wilde zich met twee fantastische reddingen niet neerleggen bij een achterstand, maar op een derde poging van Aboubakar had de Zwitser geen verhaal. Na rust prikte de bonkige Kameroener zijn tweede van de avond binnen, waarna Layun net voor affluiten de 0-3-eindstand vastlegde. Verder dan een loeier op de dwarsligger van Falcao kwam de thuisploeg niet. Youri Tielemans - op de eerste speeldag nog goed voor zijn eerste Champions Leaguetreffer - bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd.

Tegen RB Leipzig had Besiktas voor rust de schaapjes al op het droge. Ryan Babel zette na elf minuten de openingstreffer op het scorebord - de Nederlander herleeft helemaal in Turkije - waarna Talisca net voor rust de 2-0 binnenbuffelde na een geweldige assist buitenkantje voet van Quaresma. Na de koffiepauze herstelde Leipzig het evenwicht en versierde enkele reuzenkansen, maar doelpunten vielen er niet meer in het Vodafone Park. Wél ging het licht - letterlijk - uit, waarna scheidsrechter Karasev het spel even diende stil te leggen.

