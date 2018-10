Tielemans na knappe prestatie: “Wil belangrijke pion van Henry worden” XC

24 oktober 2018

21u38

Bron: Q2 0 Champions League Een van de uitblinkers bij Monaco: Youri Tielemans. “Ik heb inderdaad een sterke wedstrijd gespeeld. Ik stond er in de duels en ook offensief was ik goed. Thierry Henry was blij met mijn prestatie”, aldus de Rode Duivel.

“We hebben tot het eind als team gevochten. In Brugge een punt pakken is niet evident, maar we hebben het toch gedaan. Of we niet voor winst gingen? Jawel. De drie punten zaten er ook wel in. We kwamen dicht bij de 0-2, maar meteen erna slikken we jammer genoeg die tegentreffer. Na rust hebben ze wel doorgedrukt, al is die 1-1 volgens mij een juiste uitslag.”

“Ik hoop een belangrijke pion van Henry te worden”, gaf Tielemans nog mee. “Hij geeft mij alvast het vertrouwen, ik probeer gewoon ‘mijn ding’ te doen op het veld. Het is nu aan mij om zo verder te blijven presteren.”