Thorgan Hazard na zure nederlaag tegen Lukaku & co: “We weten dat het moeilijk wordt” GDB/YP

24 oktober 2019

13u27 0

Thorgan Hazard, Axel Witsel en Borussia Dortmund leden gisteren een zure nederlaag tegen het Inter van Romelu Lukaku (2-0). “We waren naar hier gekomen voor minstens een punt. Nu weten we dat het moeilijk wordt”, klonk het onder meer in de analyse van de jongere broer van Eden. Dortmund heeft na drie speeldagen net als Inter vier punten, Barcelona leidt in groep F met zeven eenheden. Slavia Praag is laatste met één punt.

Axel Witsel van zijn kant kon moeilijk tevreden zijn met het resultaat, wel vond hij Borussia niet slecht spelen. “Alleen ontbrak die laatste bal en présence in de vijandelijke zestien. Duidelijk dat we Paco (Alcacer, nvdr) en Reus misten. Maar dat is geen excuus. Er was ook een fysiek verschil. Dit is Italië hé, als je naar hun verdedigers kijkt... Dan zijn wij lichtgewichten. Zeker in de duels speelde dat een rol. Maar er is nog niets verloren in deze groep, voor niemand. Er is nog de thuismatch tegen Inter. Die moeten we nu wel absoluut winnen.”

Waarna Witsel het programma voor de komende weken opsomt. “Zaterdag Schalke, woensdag tegen Gladbach in de beker, zaterdag Wolfsburg, dan Inter thuis en dan naar Bayern, vlak voor de laatste twee EK-kwalificatieduels met de Duivels. Drie zware weken, maar we hebben er de selectie en het talent voor. Persoonlijk hoef ik ook geen rust, ook niet voor de nationale ploeg. Ik wil altijd spelen en ervoor zorgen dat we met België die eerste plaats afdwingen, zodat we ons op het EK verre verplaatsingen kunnen besparen.”