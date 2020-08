Thomas Tuchel: “Áls Messi Barcelona verlaat, dan is hij welkom bij PSG” ABD

24 augustus 2020

10u00

Bron: Reuters/Belga 0 Champions League Thomas Tuchel en PSG moesten gisteren het hoofd buigen voor Bayern München in de Champions League-finale. De Duitse trainer gaf aan dat hij zijn sterspelers “niets kwalijk neemt”. En hij gaf ook al een indicatie van wat we mogen verwachten van PSG in de transfermercato.

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? In de Spaanse media wordt er druk gespeculeerd. De Argentijnse topspeler, die nog één jaar contract heeft bij Barcelona, zou aangegeven hebben dat hij nadenkt over een transfer. “Messi is zeer welkom. Welke coach zou neen zeggen tegen hem?”, vertelde Tuchel aan BT Sport na de verloren Champions League-finale tegen Bayern (0-1). “Maar ik denk dat Messi zijn carrière zal afsluiten bij Barça. Hij is ‘Mister Barcelona’.”

Tuchel vertelde ook dat PSG een bredere kern nodig heeft voor volgend seizoen, dat erg druk beloofd te worden. “We hebben veel spelers verloren tijdens deze Champions League-campagne (bijvoorbeeld Meunier, red.). Nu verlaten ook Thiago Silva en Choupo-Moting onze club. We hebben deze mercato nodig om onze kern breder te wapenen. Volgend seizoen wordt bijzonder druk, met weinig breaks. De komende dagen zitten we samen om onze strategie te bespreken.”

Tuchel nam zijn sterspelers Neymar en Kylian Mbappé niets kwalijk na de verloren finale. "Ik ben nog steeds heel trots op die jongens", zei hij over zijn spitsen. "Natuurlijk wil je dat Neymar en Kylian scoren, maar het lukt niet altijd. Neymar liet andermaal zijn ongelooflijke talent zien en toonde mentaliteit. Wat Mbappé betreft, voor hem was het lastig omdat hij net terug is van een zware blessure. Het was al een wonder dat hij überhaupt in het veld stond."

Tuchel berustte in de nederlaag. "Ook al geeft verliezen je het ergste gevoel dat er is. We hebben verloren van één van de sterkste clubs van Europa, misschien wel het sterkste gezien dit geweldige team. Ik ben ontgoocheld, maar ook trots op onze mentaliteit en de manier waarop we hebben gespeeld. Onze ploeg moet dit niveau vasthouden en op voortbouwen voor de toekomst.”

Lees ook:

Slecht nieuws voor Barcelona? “Messi vertelde Koeman dat hij denkt aan een vertrek”

Eíndelijk staat PSG in die begeerde finale, met dank aan 1,2 miljard (!) euro (+)