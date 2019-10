Thomas Meunier valt uit met hamstringblessure: “Het ziet er niet zo goed uit” YP

23 oktober 2019

00u24

Bron: Belga 0 Champions League Rode Duivel Thomas Meunier heeft met Paris Saint-Germain op bezoek bij Club Brugge (0-5) op de derde speeldag in groep A van de Champions League een hamstringblessure opgelopen, zo bevestigde PSG-coach Thomas Tuchel op de persconferentie na de wedstrijd.

"In tegenstelling tot Ander Herrera (die eveneens geblesseerd van het veld moest, red) ziet het er voor Thomas niet zo goed uit. Dat is hard, ook voor mij om te accepteren. Maar we zullen wel moeten.” Mogelijk komen dus ook de interlands tegen Rusland en Cyprus in het gedrang.

PSG haalde fors uit op het veld van Club, dat forfaitcijfers moest incasseren in zijn eerste nederlaag van het seizoen. Achterin werden bij de thuisploeg risico's genomen door man op man te spelen tegen de Parijse voorlijn. "Club heeft ons niet verrast met die tactiek. We hadden ons aan die durf en energie verwacht. Het was echt een zware wedstrijd voor ons. We verdedigden te laag, te passief, in de duels kwamen we tekort en op de counter waren we niet goed. Ons vertrouwen verloren we echter nooit en zo zetten we vandaag een belangrijke stap richting de achtste finales. Het is niet makkelijk om in de Champions League uit bij Club te gaan winnen. Dit is echt een uitzonderlijke zege.”

“Mbappé kan maximum uur aan”

Kwelduivel van dienst in de tweede helft was Kylian Mbappé, die na zijn invalbeurt een hattrick lukte en ook nog eens een assist afleverde. "Hij is een speler die altijd beslissend kan zijn. Voor mij kan hij momenteel maximum zestig minuten aan en daarom koos ik er ook voor om hem niet te laten starten. Het was dus geen tactische keuze, maar eentje om hem minuten te gunnen.”