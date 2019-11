Thomas Meunier: “Als er één speler is die ik geen pijn wil doen, is het Eden wel” ODBS

28 november 2019

10u55

Bron: La Dernière Heure/Le Soir 6 Champions League Gemengde gevoelens bij Thomas Meunier dinsdagavond, toen hij het Santiago Bernabéu verliet. Blij met de comeback van PSG (van 2-0 naar 2-2), maar ook “triest” omdat hij Eden Hazard van het veld had getrapt.

“Ik ben echt verdrietig”, zei Meunier over de blessure van Hazard bij ‘La Dernière Heure’. “Ik heb hem na de match meteen proberen te contacteren, maar dat is me niet gelukt. Ik heb wel een drietal spelers van Real gezien die me zeiden dat hij toch stevig geraakt was. Hopelijk is het geen al te zware blessure. Ik kruis de vingers. Het is nooit mijn bedoeling andere spelers te kwetsen. En als er één speler is die ik geen pijn wil doen, is het Eden wel.” Gelukkig voor Meunier, en Hazard natuurlijk, valt de schade mee. ‘Slechts’ een kneuzing in de enkelband van de rechtervoet en louter een paar weken in de lappenmand.

Meunier had lof voor de prestatie van Hazard in Real - PSG. “Je proeft aan alles dat hij stilaan zijn allerbeste niveau terugvindt. Hij zoekt de actie op, gaat geregeld aan het dribbelen. Ook fysiek heeft hij stappen gezet, zeker als je ziet hoeveel defensief werk hij ook verzet. Zo was hij enkele keren sterk in de balrecuperatie. Dat waren bovendien belangrijke momenten. En daarnaast blijft Eden natuurlijk Eden. Ik vergelijk hem graag met Robben. Je denkt dat je hem de bal gaat afhandig maken, maar op de een of andere manier lukt je dat nooit. Eden is zo onvoorspelbaar dat hij een enorme troef is voor elke ploeg. Wie bij Real Madrid tekent, doet dat nooit per toeval.”

Een pak gelukkiger was Meunier met het resultaat, ondanks de erg matige prestatie van PSG. “We hadden hier makkelijk zwaar kunnen verliezen. Zowel offensief als defensief hebben we nagelaten de ons door Tuchel opgedragen instructies op te volgen. Zo zijn we zwaar in de problemen geraakt, zelfs tegen een Real dat niet veel druk zette. Het leek wel alsof ze in elke situatie altijd een mannetje meer hadden. Soms stond ik alleen tegen drie. Onmogelijk. Van deze match moeten we gebruik maken om dat bij te stellen.”

“Het ontbrak ons ook aan duelkracht. De lopende mensen van Real werden niet opgepikt. Soms verdedigden we, soms niet. Maar ook aanvallend maakten we geregeld de foute keuzes. Ik weet niet waaraan dat ligt. Was er twijfel, of schrik? Het Bernabéu maakt toch altijd indruk. Zij hadden het psychologisch voordeel en je moet ook toegeven dat Real ook gewoon een heel, heel goeie ploeg is. Ze zijn de voorbije weken fors gegroeid en drongen ons, zoals een bokser, in onze hoek terug. Pas in de slotminuten hebben we gereageerd. Daar hebben we, toegegeven, veel voor in de plaats gekregen. Met dat puntje mogen we blij zijn.”

Na zijn tegen Club Brugge opgelopen blessure krijgt Meunier weer volop zijn kans van Tuchel. “Die linkerdij heeft me wel wat ritme gekost, maar nu verloopt alles weer prima. Ja, mijn contract in Parijs loopt in juni af. Dat verandert echter niets voor mij persoonlijk. Ik geef altijd alles en ben de club nog steeds toegewijd.”

