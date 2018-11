Thibaut Courtois ook onder nieuwe coach onderwerp van Madrileense machtsstrijd: “Kiest Solari voor zijn voorzitter of voor zijn ploeg?” ODBS

Bron: Marca 2 Champions League Spannende uren voor Thibaut Courtois. Maakt hij morgen zijn debuut in de Champions League voor Real Madrid? Marca, huiskrant van ‘de Koninklijke’, herleidt die keuze tot eentje tussen de ploeg of de voorzitter.

Het was ongetwijfeld ook met het verlangen naar die geweldige avonden op het kampioenenbal in het Santiago Bernabeu, toen Thibaut Courtois de voorbije zomer zijn transfer naar Real Madrid forceerde. Maar we zijn november en er staat nog niet één Champions League-minuut op de teller van de Rode Duivel. Julen Lopetegui hield het immers op een Belgisch compromis: Courtois in doel in La Liga, Keylor Navas in de bekercompetities. Komt daar morgen verandering in (Real speelt om 21u op het veld van het Tsjechische Plzen) onder de hoede van Santiago Solari, wiens toekomst als hoofdcoach van Real bovendien op het spel staat?

Want de doelmannenkwestie in het Bernabeu blijft een politiek heikel thema. Dat was het voor Lopetegui, dat is het nu voor Solari. “Eentje die het sportieve overschrijdt”, schrijft Marca-journalist Jose Louis Calderon. “Het voelt aan als een interne machtsstrijd tussen Florentino Perez en zijn spelers. De club is op zoek naar stabiliteit en hoopt uit te pakken met zijn nieuwe doelman - waarvoor het hemel en aarde heeft bewogen om hem naar Madrid te halen en waarvan ze overtuigd zijn dat hij alle kwaliteiten heeft. Maar de spelersgroep is vooral uit op ‘sportieve gerechtigheid’. Zij vinden dat Keylor op zijn minst de kans moet krijgen om aan de bak te komen in de competitie die hij de vorige drie seizoenen gewonnen heeft.”

“Solari heeft alvast het voordeel dat hij weet hoe het met Lopetegui is afgelopen in een andere Madrileense splijtzwam: het opstellen van Vinicius. Het negeren van de Braziliaanse spits en zijn verdeelde houding in de keeperskwestie hadden goed kunnen uitpakken voor Lopetegui, als de resultaten er waren geweest. Hij zag er het gevaar niet van in stroomopwaarts te zwemmen, tegen de wil van het bestuur. Lopetegui identificeerde zich met Keylor, tot de crisis uitbrak. De club wou het ene, de coach het andere. Nu is het aan Solari om te kiezen. Wie wint er? De ploeg of de vorzitter, dat is de vraag.”