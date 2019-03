Thibaut Courtois likt de wonden YP

06 maart 2019

07u31

Bron: RMC Sport 0

Thibaut Courtois likte de wonden na de 1-4-pandoering die Real Madrid gisteren om de oren kreeg van Ajax. Na drie opeenvolgende finales, werd de ‘Koninklijke’ nu verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. “We startten nochtans niet slecht, al kenden we pech dat de kopbal van Raphaël Varane op de deklat uiteenspatte”, aldus de Rode Duivel bij RMC Sport. “Na de eerste tegengoal maakten we de fout dat we geen druk zetten. De tweede goal kwam er te gemakkelijk, Tadic mocht zomaar vier of vijf man dribbelen waarna hij uitpakte met een beslissende pass. Nadien werd het moeilijk. We moeten nu weer opstaan en proberen het seizoen toch nog op waardige wijze af te sluiten”, aldus Courtois na een week waarin er ook twee keer werd verloren van de aartsrivaal uit Barcelona.

“Crisis? Dat is een groot woord. Ik maak me geen zorgen. Dit is wel een mentale dreun, maar gedane zaken nemen geen keer. We zullen terug opstaan, dat is voetbal. Ook al is het niet aangenaam. Maar we gaan hard werken. Of dit het einde is van een cyclus bij Real? Dat denk ik niet, het zijn nog steeds dezelfde spelers die alles gewonnen hebben. We moeten gewoon opnieuw een tandje bijsteken.”