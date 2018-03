Thibaut Courtois krijgt de wind van voren op de sociale media: "De zaken die allemaal door de benen van Courtois kunnen" MDB

15 maart 2018

15u35

Bron: Twitter 0

Na de uitschakeling van Chelsea op het kampioenenbal is Thibaut Courtois de gebeten hond op de sociale media. Onze nationale doelman kreeg twee keer een schot van Lionel Messi door de benen en even vaak trilden de netten ook. Het gevolg: exit Chelsea. "Voor een doelman als ik, van bijna twee meter, is de ruimte tussen de benen het zwakke punt. Zelfs als ik in een normale positie sta, is er veel ruimte", gaf Courtois na de wedstrijd eerlijk toe dat hij in de fout ging. De creatieve geesten op de sociale media kenden geen genade en lieten zich helemaal gaan. Ze focusten zich op het sluitstuk van 'The Blues' na de 3-0-nederlaag van Chelsea in Camp Nou. Een kleine bloemlezing.

How Messi saw Courtois last night. pic.twitter.com/Cdb38siw4i 9GAG Football ⚽(@ 9GAGFootball) link

Four things that would go through Thibaut Courtois’ legs. #BARCHE pic.twitter.com/gCoeprZwZu UNILAD Football(@ UNILADFooty) link

Chelsea reveal new kit for Courtois after facing Messi tonight. pic.twitter.com/kdpmCTszun Leo Messi(@ messi10stats) link

When Courtois sees Messi next... pic.twitter.com/3fnXf2ScPi your MCM and TWELEB 🇳🇬 🌍(@ iamtelo_) link

Courtois quand il attend Messi 👀 #barche pic.twitter.com/E2RzOMIhWQ Snap: samuel_jese(@ samuel_jese75) link

Courtois en estos momentos... 🤦🏻‍♂️#CFC #BARCHE pic.twitter.com/MGhTRz26rb 👑 King Abramovich 👑(@ ChelseaFCBoss) link

La Une de @marca en référence aux jambes de Thibaut Courtois. 👀 pic.twitter.com/yIoUJe90EX Actu Foot(@ ActuFoot_) link