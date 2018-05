The Road to Kiev: de succesfilm van Liverpool door de ogen van Simon Mignolet, in beste bijrol

Kristof Terreur in Engeland

25 mei 2018

00u02 0 Champions League Van Hoffenheim tot Kiev. Simon Mignolet (30) beleefde scene 1 en scene 2 vanop de eerste rij, de overige 13 vanop een stoeltje achter de regisseur. De Champions League-succesfilm van Liverpool door de ogen van een Belg in een bijrol. Mignolet: "In Rome voelde het alsof we in ‘Gladiator’ meespeelden."

Scène 1: Held in Hoffenheim

(15/08/2017 Hoffenheim – Liverpool 1-2)

"In de eerste 20 minuten lagen we onder. Ik pakte een strafschop, deed een goeie interventie in een één-tegen-éénsituatie. Met een geweldige knal zorgde Trent Alexander-Arnold voor de 0-1. Voor ons was dat geen verrassing, voor de buitenwereld wel. Op training jast hij er wel vaker zo een binnen, maar ’t was zijn eerste voor Liverpool – en wat voor één. Ook ik stapte voldaan van het veld. Je weet, een doelman voelt zich altijd beter als hij de nul heeft kunnen houden of een belangrijke redding heeft gemaakt. Over mijn penaltyratio kan ik niet klagen. Zoals altijd had ik alles met keeperstrainer John Achterberg heel goed doorgesproken."

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Liverpool

sport

sportdiscipline

voetbal