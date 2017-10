Terwijl Neymar zijn ex-ploegmaats opzoekt in Barcelona, doen geruchten de ronde dat hij niet gelukkig is in Parijs en spijt heeft van transfer Hans Op de Beeck

16u22 23 rv De MSN herenigd: Neymar praat bij met Messi en Suarez. Champions League Opvallende tweet van FC Barcelona gisteren: "Neymar op bezoek bij z'n ex-ploegmaats". Terwijl de blaugrana in dispuut zijn met de Braziliaan over een getrouwheidsbonus. Catalaanse media zien er meteen meer achter en stellen dat Neymar, morgen tegen Anderlecht op het kampioenenbal, niet gelukkig is in Parijs en hij er spijt van heeft Barcelona te hebben verlaten.

Neymar verraste Messi en co op de zondagstraining, een dag nadat Barcelona met 0-2 was gaan winnen in Bilbao. Barça bereidt zich voor op de verplaatsing naar Olympiakos. PSG had vrijdag, zonder de geschorste Neymar, al Nice met 3-0 opzijgezet.

📸 @neymarjr visita a sus ex compañeros pic.twitter.com/7aLgR5PSuC FC Barcelona(@ FCBarcelona_es) link

Neymar (25) leeft in onmin met zijn ex-club nu zijn entourage nog een getrouwheidsbonus van bijna 26 miljoen euro eist, terwijl Barcelona Neymar verwijt contractbreuk gepleegd te hebben. Dat weerhield de PSG-ster er blijkbaar niet van naar het trainingscentrum in Barcelona af te zakken. Vervolgens werden er ook foto's gemaakt van een reünie tussen 'MSN', met Neymar in een onderonsje met Messi en Suarez, die een kop Mate thee in de hand heeft.

Así eran nuestros dias, yo contando las noticias 🤣😂 @leomessi @luissuarez9 me alegro verlos hermanos Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 29 okt 2017 om 15:19 CET

Vooral Beteve, een Catalaanse tv-station, bericht dat Neymar (25) het niet echt naar zijn zin heeft in Parijs. Hij mist naar verluidt zijn leventje in Barcelona en zou het ook niet meteen kunnen vinden met de Spaanse trainer Unai Emery. De Spanjaard zou volgens Neymar te veel tijd steken in theorie, met urenlange video-analyses. Onlangs waren er ook geruchten als zou er een opstootje geweest zijn tussen Neymar en Emery.

AFP Neymar vandaag op de training.

Ten slotte wordt Neymar ook verweten te genieten van allerlei privileges die voor wrevel zorgen in de Parijse spelersgroep. Dat gaat van een verbod op het inzetten van stevige tackles op Neymar tijdens de training, tot het recht van Neymar om kledij te dragen met z'n eigen label in plaats van de clubkleding. Ook het feit dat Neymar nauwelijks meeverdedigt, wordt hem niet in dank afgenomen.

"Neymar is fooling you", that's why Messi just posted this on Instagram. The one who actually spent a lot of time with him 😍😍😍👌🏼 pic.twitter.com/1VKbabZRPA Nadyice(@ nadyice_) link

Neymar nam een best goeie start met PSG in de Ligue 1 en de Champions League en scoorde al tien goals. Tot hij twee weken geleden tegen Marseille met rood van het veld moest en de geruchten de kop opstaken.

AFP Neymar heeft lol met zijn landgenoot Dani Alves op de training van PSG, een dag voor de CL-wedstrijd tegen Anderlecht.