Terwijl Lukaku mediastormpje ontmijnt, verdedigt Mourinho zich hoogst bizar: "Met Porto en Real Madrid heb ik Man United ook al uitgeschakeld" Hans Op de Beeck

14 maart 2018

08u42 12 Champions League Bizarre verdediging van Jose Mourinho na de pijnlijke exit in de achtste finales van de Champions League tegen Sevilla. De manager verwees naar eerdere uitschakelingen van de Mancunians door Porto en Real Madrid, toen hij daar trainer was. Lukaku, wiens vijfde Champions League-goal dit seizoen te laat kwam, leek zijn collega's niet te sparen maar postte vanochtend op sociale media dat zijn verklaringen verkeerd geïnterpreteerd zijn.

Never will i criticise my teammates! Hiding your face when you’re upset in the dressing room is normal... The result is terrible but we’re @manchesterunited we will bounce back for sure with your support! Another big game coming up time to prepare for that one! 200 Goals now in my young career but it’s time to add trophies in my career... time to work even harder ✊🏿🔴 Een foto die is geplaatst door null (@rlukaku9) op 14 mrt 2018 om 05:28 CET

De tactiek van Mourinho met Fellaini in de basis, pas de vijfde keer dat de Rode Duivel dit seizoen aan de aftrap stond en de eerste keer sinds november, ten voordele van Paul Pogba wierp geen vruchten af. Twee late goals van invaller Ben Yedder nekten de Red Devils, de aansluitingstreffer van Romelu Lukaku kwam te laat in wat een erg povere wedstrijd van Manchester United was. Wie dacht dat Mourinho ziedend zou zijn na die lamentabele prestatie van zijn elftal, kwam bedrogen uit. "Dit is niet het einde van de wereld. Ik zat in de Champions League twee keer in de stoel van mijn collega, toen ik Man United ook op Old Trafford uitschakelde. Ik zat hier als trainer van Porto: Man Utd out. Ik zat hier als trainer van Real Madrid: Man Utd out. Dit is dus geen nieuw gegeven voor de club. Pas op natuurlijk is dit een desillusie voor mij als manager van Manchester United.

"De eerste goal ging altijd heel belangrijk zijn en het aanzien van de dubbele confrontatie bepalen", vervolgde de Special One. "We probeerden agressief te zijn en met veel intensiteit te spelen vanaf minuut één, maar die goal viel niet en Sevilla kwam steeds meer aan voetballen toe. Ondanks dat ze controle hadden, creëerden we toch enkele kansen. Tot zij die goal maken, waarna emoties het overnamen en de tweede goal ons de das omdeed. Ik kan mijn spelers weinig verwijten. Dit is voetbal, daarin kan je verliezen. Morgen is een andere dag en op zaterdag spelen we opnieuw (thuis tegen Brighton in de FA Cup, nvdr). Goed om te zien dat mijn spelers hun ontgoocheling niet verstoppen, maar er is nu echt geen tijd voor drama."

Dan kwam Romelu Lukaku, die zijn vijfde goal in de Champions League maakte, toch iets kritischer uit de hoek. Vooral richting de ploegmaats. Althans, daar leek het toch op. "Sommige spelers zaten niet goed in de match en verstopten zich", liet hij optekenen. Woorden die volgens 'Red Rom' verkeerd weergegeven zijn. "Ik zei niet dat de spelers zich verstopten op het veld, wel in de kleedkamer. Dat lijkt me perfect normaal. Nooit zal ik mijn ploegmaats bekritiseren!"

"De ontgoocheling is bijzonder groot. We startten goed maar gaven daarna de controle wat uit handen. Met de kwaliteiten die we hier hebben, moeten we beter kunnen. Maar uiteindelijk verdienden we de kwalificatie niet omdat we simpelweg niet goed genoeg waren."

Met al dat aanvallende talent in de rangen trapte Man United in de heen- en terugmatch tegen Sevilla in totaal amper vier keer op doel. "De laatste pass was al te dikwijls niet goed", aldus Lukaku nog. "Dat doet ons vandaag dood. Want we bevonden ons wel dikwijls in de juiste posities. We hebben wel die kwaliteit, dat weten we, maar toonden die vanavond veel te weinig. Nu is het zaak dit zo snel mogelijk achter ons te laten door zaterdag te winnen in de FA Cup en door te stoten tot de halve finales. Maar we moesten ook in deze Champions League verder raken. Dat is een club met de standing van Manchester United zichzelf verplicht."