Tenenkrullend interview na Man City - Lyon gaat viraal

20 september 2018

12u27 1

De opmerkelijkste uitslag op de eerste speeldag van de Champions League was ongetwijfeld Manchester City - Lyon: 1-2. Met in de hoofdrol Nabil Fekir, goed voor een goal en assist. De kapitein van de Fransen leek deze zomer voor 60 miljoen naar Liverpool te gaan (zelfs de persvoorstelling was al gepland) tot de 'Reds' na de medische controle twijfels hadden over de kwaliteit van een knieoperatie die Fekir in Frankrijk had ondergaan. De transfer werd in laatste instantie afgeblazen, maar gisteren pakte de Fransman (25) revanche op de Premier League - al kon hij dat door gebrekkig Engels niet echt duidelijk maken. Geïnterviewd door ex-voetballer Jan Åge Fjørtoft voor het Noorse Viasport, zei hij "I want prove I’m good player", waarna hij ook gevraagd werd zijn geweldige goal te beschrijven: "I récupe the ball and Memphis give me a good pass. After, I shoot and I score."

