Ten Hag: “Oneerlijk dat Ajax rust kreeg? Tottenham kreeg 200 miljoen tv-geld, is dat dan eerlijk?” XC

29 april 2019

22u15

Bron: ANP 0 Champions League Fris en supergretig wil Ajax dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur een eerste stap richting de finale van de Champions League zetten. “ We kunnen onze beste prestatie leveren”, zei trainer Erik ten Hag. “En als we ons eigen spel kunnen spelen, dan hebben we zeker een goede kans. Daar geloven we in.”

De coach van Ajax moest een beetje lachen om de uitspraken van zijn collega Mauricio Pochettino, die het oneerlijk vindt dat Ajax rust kreeg en zich een week heeft kunnen voorbereiden op het duel in Londen. ,,Ik kan daar niet zoveel mee", stelde Ten Hag. “Wij krijgen 10 miljoen euro aan tv-gelden. De Spurs 200 miljoen euro. Is dat dan eerlijk?”

Tottenham Hotspur mist in het thuisduel met Ajax de gevreesde spitsen Harry Kane en Son Heung-min. Ook Harry Winks, Erik Lamela en Serge Aurier zijn voorlopig niet inzetbaar. Volgens Pochettino is daarom niet zijn ploeg, maar Ajax favoriet voor een plaats in de finale.

“Ik ga daar geen energie aan verspillen", reageerde Ten Hag. “Wij willen het op het veld laten zien. Dit wordt weer lastiger dan tegen Real en Juventus. Maar we zijn nu zo ver gekomen dat we ook meer willen. We zijn gegroeid dit seizoen. Alleen zijn we soms nog niet effectief genoeg met afronden. Thuis tegen Real en uit tegen Juventus hadden we veel vaker moeten scoren. Als we daarin nog scherper worden, dan zijn we helemaal lastig te verslaan."