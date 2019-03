Telles schiet Porto in tweede verlenging, en na tussenkomst van VAR, naar kwartfinale LPB

06 maart 2019

23u44 1 FC Porto POR POR 3 einde 1 ROM ROM AS Roma Champions League FC Porto staat voor het eerst sinds 2015 in de kwartfinale van de Champions League. Een penaltygoal van Telles loodste het team van Sergio Conceiçao diep in de tweede verlenging voorbij AS Roma. Na 90 minuten stond het 2-1, dezelfde score als in de heenwedstrijd.

Bittere pil vanavond voor AS Roma in Estadio do Dragao, al hadden de Romeinen na de eerste helft hun zaakjes nog goed op orde. Soares bracht Porto dan wel op voorsprong, De Rossi zorgde vanop de stip weer voor evenwicht. Op slag van rust moest het boegbeeld van AS Roma echter geblesseerd naar de kant. Een serieuze aderlating. Toen Marega er na 52 minuten 2-1 van maakte, leken de ‘giallorossi’ klaar voor de sloop. Een zwierig Porto kon het verschil niet maken in de reguliere speeltijd en dat leek ook niet te lukken in de verlengingen. Dzeko kwam voor AS Roma dicht bij de verlossende 2-2, maar de beslissing viel aan de overzijde. De Turkse ref Cakir zag een trekfout van Florenzi in de zestienmeter over het hoofd, de VAR niet. Telles schoot Porto en Conceiçao naar het delirium. Voor de Portugezen is het de vierde keer dat ze de kwartfinale bereiken op het kampioenenbal. Eerder gebeurde dat in 2004 - toen Porto de trofee ook won -, 2009 en 2015.