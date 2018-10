Te diep in het wijnglas gekeken of visionair? Voorzitter Napoli haalt erg zwaar uit naar UEFA en PSG en zegt: “Als we niet oppassen, verdwijnt het voetbal straks” Hans Op de Beeck

25 oktober 2018

16u42

Bron: Le Parisien 19 Champions League Dries Mertens weet het ongetwijfeld: Aurelio De Laurentiis is een apart man. De gevierde filmproducent heeft al even ook zijn weg in het voetbal gevonden, als voorzitter van Napoli. 69 jaar, maar nog steeds rad van tong. En met een (on)gezonde degout van PSG, de club waar Napels gisteravond een 1-2-zege ultiem nog uit handen gaf. “Ze kunnen PSG even goed omdopen tot PSG Qatar. Een groot en politiek probleem”, zegt hij in Le Parisien.

Over een nieuwe Europese supercompetitie:

“Als we niet oppassen, verdwijnt het voetbal straks want dan gaan onze kinderen er niet langer in geïnteresseerd zijn. En het is onze fout, want wij zijn oude idioten die naar saaie matchen kijken. De jongeren zijn nu volop bezig met videogames. Zullen zij binnen acht jaar tijd nog wel willen kijken naar een sport die georganiseerd wordt door FIFA en UEFA - instanties met regels die dateren uit de oudheid maar nu nog steeds gelden? Voetbalmatchen duren simpelweg te lang. Je valt in slaap. Eigenlijk moet je twee keer een halfuur spelen, met daartussen een drietal minuten pauze. De Champions League, die zou nog louter moeten bestaan uit de top vier van Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. Twintig ploegen, die na één match eruit liggen of doorstoten. De loting zou dan bepalen wie thuis of uit speelt. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan dat plaatsvinden. Op zaterdag, zondag en maandag kunnen die teams in de eigen competitie uitkomen.”

Als ik zes mensen uitnodig om bij mij te komen eten, ga ik toch geen 100 kilogram spaghetti en 50 blikken tomaten kopen? Aurelio De Laurentiis over PSG in de Champions League

Over PSG en Napoli:

“PSG staat héél sterk, vooral omdat ze nooit in een economische crisis verkeren. Als ze rode cijfers optekenen kunnen zij, zoals alleen een magiër dat ook kan, dit doen... (pakt het blad dat voor hem ligt en draait dat om) En hupsakee, onze balans kleurt weer wit! Ik ben in 2004 in het voetbal beland, toen Napoli failliet was. Ik kende niets van voetbal. Maar voor mij was en is voetbal geen manier om buiten mijn kernactiviteit nog een andere investering te doen, zoals dat voor Qatar wel het geval is. Voetbal is een industrie, zoals ook het maken van films dat is.”

“Binnen drie jaar zat ik met Napoli weer in de Serie A. Toen ik begon, stonden we 525ste op het FIFA-klassement. Nu zijn we veertiende. We hebben een lange weg afgelegd. Hebben ook spelers laten ontploffen: Lavezzi, Cavani, Higuain, Insigne, Mertens,... Ik let erop dat we steeds goeie trainers pakken en we gaan minutieus op zoek naar spelers. We hebben ook Bari overgenomen - daar kunnen we jongens die nog niet klaar zijn voor het grote werk laten groeien.”

Over Financial Fair Play:

“Met de Russen, de Qatari, de Arabieren en misschien in de toekomst ook de Chinezen, is het heel makkelijk geworden om financieringen in voetbal te verstoppen. Wanneer Qatar via Qatar Airways 100 miljoen euro betaalt om op het shirt van PSG te staan, zegt niemand daar iets van. Maar in Italië zijn al vier ploegen gestraft omdat ze zwaar in de schulden zitten. Het wordt tijd dat ik eens een onderzoek instel naar PSG, al is het natuurlijk niet aan mij om dat te doen.”

Ik weet niet of de UEFA zo georganiseerd is dat het de waarheid wil kennen. Aurelio De Laurentiis over mogelijke matchfixing in PSG - Rode Ster

“Maar er is natuurlijk wel een probleem. Ik schat Ceferin (de voorzitter van de UEFA, nvdr) hoog in. Een advocaat, heel intelligent. Maar het wordt hoog tijd dat hij zich diplomatisch opstelt. Wie de politiek omarmt, wil natuurlijk geen verkeerde stappen zetten. Maar als na tien speeldagen in een competitie, een ploeg 30 op 30 heeft en het nummer twee volgt op acht punten (verwijst naar de Ligue 1, nvdr) is er iets dat niet klopt en is er vooral een onevenwicht. PSG wil kost wat kost de Champions League winnen, maar ze willen dat op veel te geforceerde wijze doen... Als ik zes mensen uitnodig om bij mij te komen eten, ga ik toch geen 100 kilogram spaghetti en vijftig blikken tomaten kopen?”

Over de transfer van Neymar naar PSG:

“Die 222 miljoen euro was niet alleen een vulgair bedrag, ze hebben er ook de hele markt om zeep mee geholpen. Pak nu Kalidou Koulibaly - de beste verdediger in Europa. Niet dat hij te koop is, maar ik zou hem van de hand kunnen doen voor een bedrag dat de 200 miljoen euro benadert. Zo creëer je toch een compleet onevenwicht, met altijd dezelfde ploeg die kampioen speelt?”

Over de geruchten rond omkoping van PSG - Rode Ster Belgrado:

Niet aan mij om daar over te oordelen, maar als de UEFA de transparantie van zijn grootste competitie niet kan garanderen, waar staan we dan? Ik had voor de match gehoord dat Serviërs vijf miljoen euro hadden ingezet op verlies met een bepaald minimumaantal aan tegengoals. Als je dan zo'n 6-1-score ziet, is er misschien wel degelijk iets aan de hand. Nogmaals: ‘t is aan de UEFA om dat uit te spitten én te voorkomen. Maar ik weet niet of de UEFA zo georganiseerd is dat het de waarheid wil kennen. Misschien denken ze wel louter aan het doelsaldo van PSG?”

Over de bestuurders van PSG:

“Jean-Claude Blanc (de algemeen directeur van PSG, nvdr) heeft nog voor Juventus gewerkt en ik heb hem dus dikwijls ontmoet. Een zeer correct en professioneel iemand. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi ken ik ook... formidabel man. Ik kan er niets slechts over zeggen, maar het probleem bevindt zich op een hoger niveau. Het is een politiek probleem. Ze kunnen PSG even goed omdopen tot Paris Qatar”.

Beeld je eens in wanneer je in Liverpool wakker wordt. Daar heb je alleen het huis van de Beatles en Abbey Road. Aurelio De Laurentiis

“De meeste investeerders in Engelse clubs zijn Amerikanen of Russen. Die laatsten doen dat vooral om hun imago op te krikken. Rusland heeft enorme veranderingen ondergaan toen Gorbatsjov er aan de macht kwam. Zij die deel uitmaakten van het Politburo zijn allemaal stinkend rijk geworden. Ze hebben een jacht van 120 meter lang, vijf of zes privéjets en dan hebben ze hun eigen club. Dan heeft de eigenaar van Liverpool, om een voorbeeld te geven, wél begrepen dat voetbal een echte industrie is.”

Over Cavani, rond wie er geruchten doen als zou hij ongelukkig zijn bij PSG en terug naar Napels willen:

“Je moet gek zijn om niet gelukkig te zijn in Napels. Thuis heb ik het mooiste uitzicht over Rome, maar ik zou dat nooit willen inruilen voor mijn zicht op Napels. Net zoals mijn villa in Los Angeles. Die jongetjes (doelt op de voetballers, nvdr) moeten louter wakker worden en gaan trainen, waarna hun werkdag erop zit. Wij betalen hen om zich te amuseren. In Napels hebben ze daarna alle tijd om te profiteren van een idyllische stad.”

“Beeld je eens in wanneer je in Liverpool wakker wordt... Daar heb je alleen het huis van de Beatles en Abbey Road. In Parijs is er nu ook wel wat te zien, maar het klimaat is er toch lang niet zo geweldig als in Napels. Voor Cavani zullen de deuren in Napels altijd open staan. Maar ik ben natuurlijk geen Qatari. Als hij akkoord gaat om in te leveren, kunnen we het wel eens worden met PSG. Niemand toch die een speler ergens tegen zijn zin wil houden? Cavani is dan wel geen 24 meer, hij kan zich toch nauwelijks kwetsen. Hij lijkt wel elastisch. Ik denk dat hij op zijn 38ste nog profvoetballer zal zijn.”

Meer over PSG

sportdiscipline

voetbal

sport

Napels