Svilar stoot Casillas van de troon als jongste doelman ooit in de Champions League

In het Estádio da Luz vanavond niet één Belg, wel twee landgenoten aan de aftrap. Naast Romelu Lukaku bij Manchester United staat Mile Svilar immers onder de lat bij Benfica. Daarmee is hij meteen de jongste doelman ooit in de Champions League. Met 18 jaar en 52 dagen oud duwt de zoon van Ratko legende Iker Casillas van de tabellen.

Mile Svilar maakte het voorbije weekend zijn officiële debuut voor Benfica. In een bekerpartij tegen Olhanense wist hij de nul te houden. Tot grote tevredenheid van coach Rui Vitória, zo blijkt, want het 18-jarig jeugdproduct van Anderlecht mag nu debuteren in de Champions League. Svilar is 66 dagen jonger dan Casillas toen hij voor Real Madrid een eerste keer in actie kwam op het kampioenenbal. Dat maakt onze Belg nu de jongste keeper ooit in een Champions Leagueduel.

Svilar begon als derde doelman aan het seizoen. De Portugees Bruno Varela (22) kreeg aanvankelijk de voorkeur, alleen verloor hij zijn plek in doel na een mindere partij tegen Boavista. Sindsdien laat Vitoria hem links liggen en nam veteraan Julio Cesar (38) midden september de fakkel over. De Braziliaan liep evenwel intussen een blessure op, met als gevolg dat Svilar afgelopen weekend zijn eerste match bij de grote jongens voor de kiezen kreeg en nu zijn opwachting maakt op het kampioenenbal. Met Manchester United en Romelu Lukaku als tegenstander meteen ook een knappe affiche.

