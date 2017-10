Svilar kan record breken tegen Lukaku Stijn Joris

14u41 0 AFP Champions League Doelman Mile Svilar maakt morgenavond mogelijk zijn debuut in de Champions League. Zijn Portugese club Benfica ontvangt woensdagavond op de derde speeldag het Manchester United van Romelu Lukaku. Als Svilar in actie komt, wordt hij de jongste doelman ooit in de Champions League.

Mile Svilar maakte het voorbije weekend zijn officiële debuut voor Benfica. In een bekerpartij tegen Olhanense wist hij de nul te houden. Dat wist zijn trainer te waarderen en daardoor is de kans groot dat hij woensdag ook tegen Manchester United tussen de palen mag postvatten. Dat zou dan betekenen dat Svilar een record van Iker Casillas van de tabellen haalt. De Spaanse topkeeper werd in 1999 de jongste keeper ooit in de Champions League. Als Svilar morgen aan de aftrap komt, is hij exact 18 jaar en 52 dagen oud. De zoon van Antwerp-legende Ratko is daarmee 65 dagen jonger dan Casillas toen hij voor Real Madrid een eerste keer in actie kwam op het kampioenenbal.

Svilar begon als derde doelman aan het seizoen. De Portugees Bruno Varela (22) kreeg aanvankelijk de voorkeur. Alleen verloor hij zijn plek in doel na een mindere partij tegen Boavista. Sindsdien laat coach Rui Vitoria hem links liggen. Veteraan Julio Cesar (38) nam midden september de fakkel over van Varela. Maar de Braziliaan liep intussen een blessure op. Daardoor kwam Svilar het voorbije weekend aan de beurt. Hij ontgoochelde niet en dus wordt in Lissabon aangenomen dat hij ook woensdagavond een basisplek krijgt wanneer Romelu Lukaku en Manchester United naar het Estadio da Luz afzakken.