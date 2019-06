Supporters zijn klaar voor Champions League-finale ALE

01 juni 2019

15u50

Bron: VTM Nieuws, AP 0

Vanavond is het eindelijk zo ver. Dan nemen Liverpool en Tottenham het tegen elkaar op in de finale van de Champions League. Supporters van beide teams zakken massaal af naar de Spaanse hoofdstad om hun club naar de overwinning te schreeuwen. Deze namiddag verzamelen de fans in de twee supportersdorpen waar ze hun kelen kunnen smeren. Er zijn ook enkele Belgen van de partij en tussen de supporters van Liverpool loopt er een wel heel opvallend figuur. De dubbelganger van Jürgen Klopp ging al met honderden fans op de foto. Liverpool kan vanavond voor de zesde keer de beker met de grote oren in de lucht steken. Voor Tottenham zou dat de eerste keer in de clubgeschiedenis zijn.