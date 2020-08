Superefficiënt Lyon knalt Man City ondanks goal De Bruyne uit Champions League YP/ODBS

15 augustus 2020

22u54 26 Manchester City MCI MCI 1 einde 3 LYO LYO Olympique Lyon Champions League Wat een desillusie voor Kevin De Bruyne en Pep Guardiola. Niet Man City maar het Lyon van Denayer speelt woensdag de halve finale tegen Bayern. Van een verrassing gesproken. De Bruyne leek met de gelijkmaker halfweg de tweede helft de Engelse revival ingezet te hebben, maar een onherkenbaar City liep tegen de Franse lamp: 1-3. Pep op de knieën. Blamage. Ook dit jaar geen Europese oppergaai.



Een match lang was City zichzelf niet. Te weinig inspiratie, te weinig blauwhemden in de vijandige zestien. Je moet het Rudi Garcia nageven: na het quasi perfecte tactische plan tegen Juventus, ontregelde zijn Lyon nu ook lang Peps raderwerk. Meer zelfs: Eric Garcia haalde de door Marcal weggestuurde Ekambi nog terug, maar in de rebound klopte Cornet knap een zwemmende Ederson. Een nerveuze Guardiola keek het al molenwiekend langs de zijlijn aan. Het ging toch niet zijn zeker dat aan de Champions League-droom dit jaar een einde zou komen tegen godbetert Lyon? Het voorbije seizoen pas het nummer 7 (!) in de Ligue 1.

Als Guardiola zich één ding mag aanrekenen, is het wel dat zijn defensie er na al die jaren City nog altijd niet staat. Met Fernandinho en Eric Garcia centraal en Cancelo en Walker op de flanken win je geen Champions League. Dat werd na de 1-1 van De Bruyne pijnlijk duidelijk. Balverlies van Cancelo leidde de 1-2 in, waarna Aouar diep stuurde. Ekambi, in buitenspel, liet slim voor Dembélé die afwerkte. Sterling miste het onmisbare en ook Ederson deed zijn reputatie van Braziliaanse topkeeper alles behalve eer aan. Een schotje van Aouar duwde hij platjes voor zich uit, opnieuw Dembélé scoorde.

De Bruyne had even daarvoor City bij de hand genomen. Niet zozeer in zijn gekende dominante stijl - daarvoor werd hij slim gemuilkorfd door Lyon. Wel met de 1-1 toen hij de verste hoek vond op assist van Sterling. Fase waarbij Denayer in het bos gestuurd werd, de enige keer dat hij gepasseerd werd. En zo is niet De Bruyne maar wel Denayer de enige overblijvende Rode Duivel in de Champions League. De andere halve finale wordt gespeeld tussen PSG en Leipzig. In Frankrijk worden ze morgenvroeg met ongeloof wakker. Mon Dieu.



