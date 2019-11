Stuntje in de Youth League: Genkse jeugd in slotseconden voorbij Liverpool Stijn Joris

05 november 2019

18u24 0 UEFA Youth League Puik werk van Kevin Van Dessel en zijn team in de Youth League. De U19 van Genk nam namiddag met veel lef de maat van die van Liverpool. De Limburgers waren de betere ploeg over de hele wedstrijd, maar moesten tot de absolute slotseconden wachten tot invaller Krawczyk de winnende treffer maakte.

Enkele weken geleden gingen de U19 van KRC op Limburgse bodem nog onderuit tegen Liverpool. Vanmiddag zetten ze dat fraai recht. Al in de eerste minuut kreeg Oyen een dot van een kans, maar die miste zijn schot. Sierra was de volgende die kon uithalen, maar doelman Ojrzynski stuitte zijn schot. Takidine – de gevaarlijkste aan de kant van Genk – kwam in die eerste helft het dichtst bij een goal. De rechtsbuiten trof de dwarsligger. Op de eerste interventie van doelman Leysen was het tot voorbij het halfuur wachten. Hij moest redden op een schot van Williams. Takidine kwam nog een keer dichtbij de openingstreffer, maar zijn poging werd nog van de lijn gehaald.

Genk was baas in die eerste helft én versierde enkele doelrijpe kansen. Straf want bij Liverpool liepen er met Van den Berg, Williams, Elliott en Brewster vier spelers tussen de lijnen die vorige week in de League Cup nog met het A-elftal aantraden tegen Arsenal en de Gunners na strafschoppen wisten uit te schakelen. Niemand viel uit de toon bij Genk dat voetballend naar oplossingen zocht én ze ook vond tegen de fysiek volwassenere Engelsen.

Liverpool stak in het begin van de tweede helft wel even een tandje bij, maar Genk herstelde het evenwicht én nam opnieuw de bovenhand. Takidine maakte zich mooi vrij in de zestien, maar zijn aflegger vond niemand. Oyen trapte na een knappe actie maar net voorlangs. De 0-1 hing in de lucht. Ook invaller Dwomoh versierde twee uitstekende kansen. In de absolute slotseconden kreeg KRC dan toch loon naar werken. Na een afgeweerd schot was het Krawczyk die via de onderkant van de lat de bal tegen de netten werkte. Genk zette zo een knappe 7 op 12 neer én behoudt uitzicht op de volgende rond. Het deelt momenteel de leiding in groep E met Salzburg en Liverpool.

RACING GENK: Leysen – Vandermeulen, Adewoye, Lambrix, Rommens – Didden, Sierra, Saibari (82’ Dwomoh) – Takidine, Cuypers (74’ Krawczyk), Oyen.

Doelpunt: 93’ Krawczyk 0-1

